Školský rok sa v košických školách končí i pre 340 ukrajinských žiakov

Košice 30. júna (TASR) – Takmer 17.000 žiakov základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice vo štvrtok končí školský rok 2021/2022, medzi nimi je aj 340 žiakov z Ukrajiny. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.



Brány ZŠ opúšťa 1295 deviatakov. "V tomto školskom roku sme mali v ZŠ 16.498 žiakov, čo je oproti predchádzajúcemu školskému roku 2020/2021 nárast o 88 žiakov. Taktiež sa zvýšil počet tried o päť na 784. K týmto číslam je potrebné pripočítať 340 žiakov z Ukrajiny, ktorí boli postupne zaradení do našich ZŠ od marca," povedala s tým, že celkovo ich bolo začlenených 420, približne 80 z nich odišlo. Zvyšní aktuálne končia školský rok v rôznych ročníkoch. Najviac ukrajinských žiakov bolo v ZŠ Tomášikova, kde boli v prevádzke aj dve triedy špeciálne pre deti z Ukrajiny.



Čo sa týka košických materských škôl (MŠ), v končiacom školskom roku ich navštevovalo 5553 detí, čo je o 16 viac ako v tom predchádzajúcom. "Počas zápisov do MŠ bolo prijatých 2801 žiadostí rodičov. Presný počet detí, ktoré skutočne nastúpia, budeme vedieť v priebehu septembra," doplnila Lopušniaková.