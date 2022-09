Školský rok sa začal aj pre hospitalizovaných pacientov vo FNsP

Žilina 5. septembra (TASR) – Školský rok sa v pondelok začal aj pre pacientov na oddelení pediatrie a pediatrickej ortopédie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej sa hospitalizované deti vzdelávajú v žilinskej nemocnici už 98 rokov.



Doplnila, že Základná škola (ZŠ) a materská škola (MŠ) je organizačnou zložkou Spojenej školy J. M. Hurbana v Žiline. "Jej úlohou je zabezpečiť pacientom kvalitnú kontinuitu vzdelávania počas pobytu v zdravotníckom zariadení. Mnoho detí i rodičov to zväčša prekvapí, no školským povinnostiam sa u nás nevyhnú. Denne sa učia, aby nezameškali učivo a po príchode domov sa mohli plynule vrátiť do školy," vysvetlil riaditeľ FNsP Žilina Eduard Dorčík.



Vyučovací proces a aktivity školy sú na prízemí detského oddelenia v interaktívnej učebni Osmijanko. Žiaci absolvujú denne maximálne tri vyučovacie hodiny a všetko sa prispôsobuje ich zdravotnému stavu. "Dopoludnia máme štandardné vyučovanie a pokryjeme jeden až tri predmety. V popoludňajších hodinách zapĺňame deťom voľný čas rôznorodými kreatívnymi aktivitami v rámci školského klubu. Kreslia si, batikujú, alebo napríklad aj odlievajú predmety zo sadry," priblížila učiteľka Adriana Puchoňová.



Učenie v nemocnici si podľa nej vyžaduje individuálny prístup a množstvo empatie. "Malí pacienti sú veľakrát pod stresom, môžu mať strach, trápi ich choroba, takže za niektorými z nich chodím individuálne priamo k lôžku. Mojou úlohou je nielen vzdelávať, ale taktiež si deti vypočuť, poradiť im, aktívne a zároveň účelne spríjemniť ich dni strávené v nemocnici," dodala Puchoňová.



V minulom školskom roku navštevovalo ZŠ a MŠ v žilinskej nemocnici takmer tisíc detí, z toho 355 mladšieho školského veku a 612 staršieho školského veku.