Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. máj 2026Meniny má Gertrúda
< sekcia Regióny

Školský turnaj prinesie v okolí Košickej arény dopravné obmedzenia

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Úplne uzavretá bude komunikácia od obchodného centra po križovatku s ulicou Pri prachárni.

Autor TASR
Košice 19. mája (TASR) - V okolí Košickej futbalovej arény (KFA) v Košiciach budú v utorok od 7.30 do 13.00 h platiť dopravné obmedzenia v súvislosti so školským turnajom. Dôvodom je zaistenie bezpečnosti tisícov detí a ich sprievodu. Informovalo o tom mesto Košice na sociálnej sieti.

Úplne uzavretá bude komunikácia od obchodného centra po križovatku s ulicou Pri prachárni. Výnimku budú mať autobusy zabezpečujúce dopravu žiakov do areálu KFA a späť. Parkovanie v uzavretých úsekoch bude zakázané, vodičom preto odporúčajú využiť parkoviská mimo uzatvorenej zóny.

„Premávka bude usmerňovaná dočasným dopravným značením a príslušníkmi policajných zložiek. Peší presun detí bude organizovaný výhradne po bezpečných a vyznačených trasách,“ uviedlo mesto s tým, že vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov.

Mesto v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice (DPMK) zabezpečí aj mimoriadnu dopravu pre žiakov základných škôl. Po skončení zápasu budú prvé autobusy odchádzať zo zastávky pri KFA o 11.45 h, električky z dočasnej zastávky medzi automobilovou predajňou a športovo-zábavným centrom na Alejovej o 12.00 h. Dopravu žiakov na štadión a späť zabezpečí celkovo 62 autobusových a 16 električkových spojov.
.

Neprehliadnite

Kaliňák: Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž

JANČOVIČOVÁ: Nadmerné zatínanie zubov môže preťažiť čeľusť

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko