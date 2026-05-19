Školský turnaj prinesie v okolí Košickej arény dopravné obmedzenia
Úplne uzavretá bude komunikácia od obchodného centra po križovatku s ulicou Pri prachárni.
Autor TASR
Košice 19. mája (TASR) - V okolí Košickej futbalovej arény (KFA) v Košiciach budú v utorok od 7.30 do 13.00 h platiť dopravné obmedzenia v súvislosti so školským turnajom. Dôvodom je zaistenie bezpečnosti tisícov detí a ich sprievodu. Informovalo o tom mesto Košice na sociálnej sieti.
Úplne uzavretá bude komunikácia od obchodného centra po križovatku s ulicou Pri prachárni. Výnimku budú mať autobusy zabezpečujúce dopravu žiakov do areálu KFA a späť. Parkovanie v uzavretých úsekoch bude zakázané, vodičom preto odporúčajú využiť parkoviská mimo uzatvorenej zóny.
„Premávka bude usmerňovaná dočasným dopravným značením a príslušníkmi policajných zložiek. Peší presun detí bude organizovaný výhradne po bezpečných a vyznačených trasách,“ uviedlo mesto s tým, že vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov.
Mesto v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice (DPMK) zabezpečí aj mimoriadnu dopravu pre žiakov základných škôl. Po skončení zápasu budú prvé autobusy odchádzať zo zastávky pri KFA o 11.45 h, električky z dočasnej zastávky medzi automobilovou predajňou a športovo-zábavným centrom na Alejovej o 12.00 h. Dopravu žiakov na štadión a späť zabezpečí celkovo 62 autobusových a 16 električkových spojov.
