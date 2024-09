Do prvých ročníkov ružomberských škôl nastúpilo 326 prvákov

Ružomberok 2. septembra (TASR) - Po dvojmesačných letných prázdninách sa do školských lavíc v Ružomberku vrátilo 2838 detí. Prvýkrát v pondelok prekročilo brány škôl 326 prvákov. Vzdelávať sa budú v 17 prvých triedach v deviatich základných školách (ZŠ) a jednom elokovanom pracovisku. TASR o tom informoval hovorca Ružomberka Vladimír Miškovčík.



"Šesť ZŠ v pôsobnosti ružomberskej samosprávy bude tento rok navštevovať 256 prvákov. V Ružomberku okrem mestských škôl pôsobí aj cirkevná, súkromná ZŠ a spojená špeciálna ZŠ," vysvetlil Miškovčík.



Najviac prvákov, 89, nastúpilo do ZŠ Zarevúca, ktorá otvorila štyri prvé ročníky. Záujem podľa hovorcu zaznamenala aj ZŠ Sládkovičova, kde sa bude vzdelávať 43 prvákov, sedem v úvodnom ročníku. ZŠ Bystrická cesta s elokovaným pracoviskom na Dončovej ulici privítala dovedna 66 prvákov. "O súkromnú ZŠ Štiavnická ulica prejavilo záujem 53 detí, do prvého ročníka prijali 19. Záujmu sa tento rok tešila aj cirkevná ZŠ sv. Vincenta, kde sa na zápis prihlásilo 72 detí, prijali 57," vyčíslil hovorca.



Do nového školského roka v septembri vstupujú školy s novinkami. V meste vznikla prvá špeciálna trieda pre deti s poruchou autistického spektra (PAS) na ZŠ Bystrická cesta. Od školského roka 2024/2025 otvorí v septembri svoje brány pre štyri deti, ďalšie dve deti s PAS budú začlenené do výchovno-vzdelávacieho procesu formou inklúzie v bežných triedach.



"S novinkou vstúpila do nového roka aj ZŠ Sládkovičova, ktorá otvorila jeden úvodný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa," uviedol Miškovčík s tým, že ide o prvú takúto triedu v Ružomberskom okrese. Navštevuje ju šesť detí, ktorým sa venujú učiteľka - špeciálna pedagogička a logopéd. Deti majú možnosť navštevovať aj školský klub detí, pokiaľ sú rodičia v zamestnaní.



Podľa nového vzdelávacieho programu sa od tohto školského roka učia prváci v ZŠ Sládkovičova a ZŠ Zarevúca.