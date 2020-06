Detská Univerzita Komenského bude prebiehať online

Bratislava 29. júna (TASR) - Prečo vznikajú pandémie a čo sú vírusy? Aj na túto otázku dostanú odpoveď študenti Detskej Univerzity Komenského (DUK). Koronavírusová pandémia sa dotkla aj jej 18. ročníka, vzhľadom na súčasnú situáciu sa uskutoční počas júla a augusta online prostredníctvom živého streamovania. "Minimálne dobrá polovica prednášok sa týka pandémie a vecí s tým súvisiacimi a rovnako ako veľká univerzita aj detská univerzita bude prebiehať online. Nepochybujem, že takisto ako veľká univerzita zvládla prechod do online prostredia, že to bude niečo osviežujúce aj pre detskú univerzitu," uviedol v pondelok na tlačovej konferencii Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá spolupracuje na organizovaní DUK s Divadlom Aréna.



Hlavný program tvorí deväť prednášok, ktoré budú môcť registrovaní študenti sledovať z pohodlia svojho domova naživo online. Sériu prednášok otvorí 1. júla o 11.00 h minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Števček zvlášť upozornil na prednášku Vladimíry Kurincovej Čavojovej Prečo ľudia veria hoaxom o vírusoch a čo sa s tým dá urobiť?. "Poprial by som našim mladým študentom, aby boli čo najviac rezistentní voči takýmto typom pseudoinformácií a aby sme v nich dokázali zakoreniť prirodzenú úctu k vedecky overiteľným faktom," dodal.



Riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura vysvetlil, že podmienkou získania absolventského diplomu je nielen live sledovanie videoprednášky, ktoré sa bude konať v stredu, ale aj štvrtkové absolvovanie skúšobných online testov na www.dukonline.sk: "V každom teste je deväť otázok, z toho šesť musia zodpovedať správe. Úspešne skončí DUK ten, kto sa zúčastní na šiestich prednáškach z deviatich a zodpovedá správne šesť testov z deviatich."



Najviac prednášok prinesú študentom vedci z Univerzity Komenského. Budú sa týkať oblastí virológie, mikrobiológie, vzdelávania, práva a histórie. Okrem nich budú deti vzdelávať aj odborníci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) či Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystri.



Snahou organizátorov je tiež realizovať tradičné workshopy. "Čo nie je jednoduché, pretože sa situácia mení zo dňa na deň. Pokúsime sa našich študentov zobrať loďou do Danubiany, do tábora do Planinky, pokúsime sa pre nich zorganizovať hip-hopový workshop," poznamenal Kukura s tým, že istotou je vydávanie novín DUK, kde má možnosť každý študent prispievať.



Záujemcovia o štúdium sa môžu registrovať na www.duk.sk do 19. júla. Štúdium je bezplatné a počet študentov nie je obmedzený. Podmienkou je prístup na internet a vek študenta od deväť do 14 rokov. Okrem diplomov, ktoré získajú úspešní študenti, sú pre deti pripravené rôzne darčeky. "K dnešnému dňu máme prihlásených 340 študentov, ktorým posielame poštou tričko a rúško. Aj ostatní, ktorí sa budú naďalej hlásiť, môžu počas štúdia získať rôzne odmeny, napríklad za zaslané fotografie, ako študujú doma pri počítači," informoval produkčný DUK Kamil Pončák.