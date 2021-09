Medzinárodný projekt FITPED má uľahčiť výučbu programovania

Nitra 21. septembra (TASR) – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v septembri ukončila medzinárodný projekt FITPED (Work-based Learning in Future IT Professionals Education).



Jeho cieľom bolo pripraviť vzdelávacie materiály na zvládnutie programovania v najrozšírenejších programovacích jazykoch súčasnosti a overiť funkčnosť nového prístupu založeného na vzdelávaní po malých krokoch v kombinácii s praktickými aktivitami. Informoval o tom hlavný koordinátor Martin Drlík z Fakulty prírodných vied UKF.



Na projekte participovali univerzity a firmy zo Slovenska, z Českej republiky, Poľska, Holandska a zo Španielska. Projekt získal podporu 250.000 eur z programu Erasmus+ v rámci Kľúčovej akcie 2 - Strategické partnerstvá, ktorá poskytuje organizáciám možnosti spolupráce s kolegami z Európy. Počas troch rokov partneri vyvíjali a testovali unikátny systém PRISCILLA podporujúci výučbu úvodných kurzov programovacích jazykov s využitím najmodernejších prístupov, mikrolearningu a automatického vyhodnocovania zadaní.



„Úvodné kurzy poskytujú študentom znalosti a zručnosti, ktoré budú ďalej rozvíjať pri realizácii rozsiahlejších projektov pri štúdiu dátovej analýzy, informačných systémov, webových a mobilných technológií a pri práci v tímoch,“ uviedol Drlík.



Zámerom partnerov projektu je poskytnúť študentom univerzít čo naviac možností, pomocou ktorých môžu zvládnuť základy programovania. „Programovanie je jedným z predmetov, ktorých nezvládnutie je dôvodom predčasného ukončenia univerzitného štúdia,“ skonštatoval Drlík.



Súčasťou projektu boli aktivity zamerané na rozvoj programátorských zručností už u stredoškolákov. „V rámci súťaže IT v Nitre sme študentom aj ich učiteľom ukázali, ako môže vyzerať moderná výučba programovania. Od tohto školského roka môžu niektoré kurzy, najmä Python, využívať aj stredné školy,“ povedal Ľubomír Benko, jeden z organizátorov podujatia.



Medzinárodný projekt bol realizovaný v rokoch 2018 až 2021. Vytvorené boli komplexné kurzy pre osem programovacích jazykov, ktoré sú preložené do piatich európskych jazykov a v rámci pilotnej prevádzky s nimi pracovali študenti na piatich univerzitách. Takisto bol vytvorený súbor vzdelávacích kurzov zameraný na tvorbu aplikácií vo vývojových prostrediach a frameworkoch založených na týchto programovacích jazykoch.