Galéria Ľudovíta Hlaváča je aj vo virtuálnom svete

Trnava 31. decembra (TASR) – Novú Virtuálnu galériu Ľudovíta Hlaváča (VgĽH) považuje katedra umeleckej komunikácie na Fakulte masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave za unikátny nástroj, ako prezentovať práce jej pedagógov a študentov. Poskytuje možnosť divákom, profesionálnym i amatérskym fotografom, kurátorom či teoretikom spoznať súčasné i predchádzajúce výstavy. Informoval o tom PR UCM Peter Krajčovič.



Samotná Galéria Ľudovíta Hlaváča (GĽH) funguje už desaťročie a UCM sa stala prvou slovenskou univerzitou, ktorá má naprogramovanú aj vlastnú virtuálnu galériu. „K nápadu nás priviedla otázka, ako prezentovať práce nielen v reálnom priestore či v archíve GĽH, ale dopriať aj verejnosti zážitok – vnímať kolekciu fotografií ako celok, keďže to dnešné technológie a spôsoby modernej komunikácie, ktorými sa zaoberáme aj na našej fakulte, umožňujú,“ uviedla vedúca katedry Zora Hudíková.



Projekt vznikol s podporou Fondu pre podporu výskumu a s odborným vkladom profesionálneho programátora Michala Baliho, ktorý naprogramoval a vymodeloval priestor na účely galérie. Je to počítačová simulácia, v ktorej si môže užívateľ prezerať jednotlivé výstavy. „Azda najväčšou výzvou bolo vytvoriť rozhranie, ktoré je ovládateľné aj bez predchádzajúcich skúseností s informačnými technológiami. Je v ňom možné spravovať jednotlivé výstavy, vkladať do virtuálneho priestoru fotografie, ale aj kurátorské texty,“ doplnil vedúci projektu Patrik Kolenčík.



GĽH bola na FMK založená v roku 2010 slovenským fotografom a dlhoročným univerzitným pedagógom Jozefom Sedlákom spolu s katedrou a grantovou podporou ministerstva školstva. Galerijný priestor je pomenovaný po známom slovenskom kunsthistorikovi. Organizuje pravidelné samostatné výstavy absolventov, doktorandov a študentov FMK a vo virtuálnej podobe je tiež príležitosťou výstavami previesť rodičov i priateľov z odľahlejších kútov krajiny. Okrem kolektívnych výstav študentov FMK sa v GĽH uskutočnili aj výstavy v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení i Súkromnou strednou školou dizajnu v Bratislave.