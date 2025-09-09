< sekcia Regióny
Hasičský a záchranný zbor bude spolupracovať so SPŠ stavebnou v Žiline
Vzdelávací proces bude prebiehať striedavo na pôde SPŠ stavebnej v Žiline a na Strednej škole požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR v Žiline.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Zástupcovia Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a Strednej priemyselnej školy (SPŠ) stavebnej v Žiline v utorok podpísali zmluvu o spolupráci. Jej predmetom je zabezpečenie a realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu odborných predmetov v oblasti ochrany pred požiarmi. Informovalo o tom Prezídium HaZZ na sociálnej sieti.
„Zmluva upravuje spoluprácu na úseku vzdelávania v študijnom predmete staviteľstvo so zameraním na požiarnu ochranu. Vzdelávací proces bude prebiehať striedavo na pôde SPŠ stavebnej v Žiline a na Strednej škole požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR v Žiline,“ priblížilo hasičské prezídium.
Doplnilo, že zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú.
„Zmluva upravuje spoluprácu na úseku vzdelávania v študijnom predmete staviteľstvo so zameraním na požiarnu ochranu. Vzdelávací proces bude prebiehať striedavo na pôde SPŠ stavebnej v Žiline a na Strednej škole požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR v Žiline,“ priblížilo hasičské prezídium.
Doplnilo, že zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú.