Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. september 2025Meniny má Martina
< sekcia Regióny

Hasičský a záchranný zbor bude spolupracovať so SPŠ stavebnou v Žiline

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Vzdelávací proces bude prebiehať striedavo na pôde SPŠ stavebnej v Žiline a na Strednej škole požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR v Žiline.

Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Zástupcovia Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a Strednej priemyselnej školy (SPŠ) stavebnej v Žiline v utorok podpísali zmluvu o spolupráci. Jej predmetom je zabezpečenie a realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu odborných predmetov v oblasti ochrany pred požiarmi. Informovalo o tom Prezídium HaZZ na sociálnej sieti.

„Zmluva upravuje spoluprácu na úseku vzdelávania v študijnom predmete staviteľstvo so zameraním na požiarnu ochranu. Vzdelávací proces bude prebiehať striedavo na pôde SPŠ stavebnej v Žiline a na Strednej škole požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR v Žiline,“ priblížilo hasičské prezídium.

Doplnilo, že zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú.
.

Neprehliadnite

Sersen ukončil hráčsku kariéru: „Hokej mi viac dal ako zobral“

VIDEO: V Bratislave prebiehala evakuácia pre nález leteckej bomby

Pellegrini v Japonsku rokoval s premiérom Išibom

Pri Drienovci sa zrazili nákladné auto a autobus, hlásia jednu obeť