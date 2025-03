Na školách Prešovského kraja pôsobí vyše 80 mentoringových tímov

Prešov 28. marca (TASR) - Budovanie pozitívnych vzťahov ku škole, zvládanie osobných a školských prekážok, zvýšenie motivácie k učeniu a sebarozvoju, eliminácia predčasného odchodu žiakov zo školy, šikanovania a zlých vzťahov na škole. To všetko si dáva za cieľ program mentoringu a tútoringu, ktorý je súčasťou desiatich stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zapojených do národného projektu Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK II. Vďaka projektu na nich aktuálne pôsobí už viac ako 80 mentoringových tímov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Stal sa predmetom aj nedávneho zasadnutia Regionálnej platformy pre stredné odborné vzdelávanie v PSK. Jeho členovia sa stretli v uplynulých dňoch v priestoroch Úradu PSK, aby program zhodnotili a zároveň ocenili autora víťazného loga, ktoré bude program prezentovať.



Projekt priniesol na desiatich školách PSK - troch v Prešove, rovnako aj v Bardejove, Humennom, Poprade, Staraj Ľubovni, Svidníku, Svite i Vranove nad Topľou vytvorenie mentoringových tímov, ktoré sa v danej téme najprv vzdelávali a neskôr absolvovali workshopy na podporu ich profesijných kompetencií.



„V každej z projektových škôl sa napokon vytvorili päťčlenné mentorské a tútorské tímy zložené v priemere z dvoch pedagogických zamestnancov a troch žiakov. Po roku implementácie sa počet takzvaných peer mentorov - žiakov rozrástol na 44 a počet mentorov - učiteľov na 37, čo spolu aktuálne predstavuje 81 členov mentoringových tímov. Ich počet však nie je konečný. Národný projekt s programom tútoringu a mentoringu s rozpočtom viac ako 6,5 milióna eur sa totiž bude realizovať až do decembra 2027,“ uviedla Jeleňová.



Žiaci ako členovia mentoringového tímu svojich spolužiakov usmerňujú v oblastiach, akými sú adaptácia v škole, orientácia v jej priestoroch, vzťahy s učiteľmi a v kolektíve a mladším spolužiakom tiež poskytujú poradenstvo pri učení. Zároveň sú súčinní pri organizovaní a realizácii skupinových a adaptačných aktivít.



Hlavnou úlohou mentorov učiteľov je individuálna podpora rozvoja osobnostných a vzdelávacích potrieb žiakov. Vedú konzultácie a neformálne rozhovory s cieľom, aby sa žiak cítil vypočutý, v bezpečí a mal pocit, že jeho potrebám sa niekto venuje.



Regionálna platforma PSK je poradným orgánom odboru školstva PSK. Jej úlohou je prenášať potreby a zistenia, ktoré vzišli v procese implementácie aktivít národného projektu z prostredia škôl k spolupracujúcim partnerom, v ktorých kompetencii je meniť stratégie a koncepcie vzdelávania.