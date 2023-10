V Trnave sa konalo podujatie pre žiakov Študuj dopravu

Trnava 12. októbra (TASR) - Ministerstvo dopravy vo štvrtok zorganizovalo jedno zo série troch podujatí Študuj dopravu v Trnave na Strednej priemyselnej škole dopravnej (SPŠD). Akcia pre žiakov základných a stredných škôl má podporiť vytvorenie novej generácie zamestnancov v odbore dopravy, s jej priebehom je riaditeľ školy Peter Papík spokojný.



"Prezentovali sa stredné a vysoké školy zamerané na odbor dopravy a zamestnávateľské spoločnosti v oblasti autobusovej, železničnej a vodnej dopravy," povedal Papík pre TASR. Ocenil, že sa podujatie na ich škole konalo súbežne s akciou Kam na strednú, ktorú pripravil pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl Trnavský samosprávny kraj. "Je to výhodou, školy dávajú žiakom voľno a tí môžu bez obmedzení pobudnúť na oboch podujatiach," konštatoval.



Podujatie Študuj dopravu podľa Papíka prispieva k tomu, že záujem o štúdium na ich dopravnej priemyselnej škole stúpa. "Pre tento školský rok sme mali 468 záujemcov a mohli sme zobrať 170," povedal. Na akcii deti vidia v praxi, čo všetko študijné odbory obsahujú a čo by mali študovať.



Podujatie sa konalo v Trnave štvrtýkrát, na pôde SPŠD to bol tretí ročník. "Pôvodne bývalo v Bratislave, Vrútkach a Košiciach, ale v tomto regióne je nedostatok ľudí v tejto oblasti, tak padlo rozhodnutie aj pre Trnavu. My sme to zakaždým spojili aj s dňom otvorených dverí," doplnil. Pripravený bol aj sprievodný program - vlakový trenažér, dopravná výchova, nácvik prvej pomoci, simulátor nárazu či dopravné kvízy a súťaže. Spoločnosť Arriva Trnava zaujala budúcich študentov pristaveným linkovým autobusom. Žiakom i rodičom prezentovala povolania v autobusovej doprave, svoju spoluprácu so strednými odbornými školami i balík starostlivosti o zamestnancov.



"Nielen Slovensko, ale aj celá Európa trpí nedostatkom profesionálnych vodičov a ďalších povolaní v oblasti osobnej dopravy. Mladým ľuďom rozhodujúcim sa o svojej budúcnosti to dáva perspektívu - záruku pre budúcnosť, že ak sa rozhodnú pre kariéru v doprave, budú mať vždy istotu dobrého zamestnania," uviedol generálny riaditeľ spoločností Michal Horák. Aj štát sa podľa vyjadrenia povereného rezortného ministra Pavla Lančariča snaží postupne zlepšovať podmienky vo svojich spoločnostiach, ktoré sú čoraz atraktívnejšími zamestnávateľmi. "Zlepšujeme pracovné prostredie aj mzdy. Sú to však náročné povolania, ktoré nie sú pre každého a aj preto organizujeme tieto podujatia. Chceme, aby záujemcovia zistili o našej ponuke viac," povedal.