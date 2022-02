Moravčík: Na STU predstavujú ženy tretinu z celkového počtu študentov

Bratislava 11. februára (TASR) - Na Slovenskej technickej univerzite (STU) predstavujú ženy tretinu z celkového počtu študentov, na doktorandskom stupni je to vyše 42 percent. Pri príležitosti piatkového Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede to uviedol rektor univerzity Oliver Moravčík. Pri tejto príležitosti vedenie STU ocenilo vedkyne z univerzity za výsledky ich vedeckej práce. Univerzita o tom informuje na svojom webe.



Moravčík označil piatkové podujatie za začiatok novej tradície oceňovania vedkýň na STU. Nejde podľa neho o nadbiehanie aktuálnym trendom rodovej rovnosti. Zámerom podľa neho je vyzdvihnúť podiel žien, osobitne v oblasti vedy a výskumu, a podporiť ich záujem o vedeckovýskumné aktivity, najmä vytváraním a zlepšovaním podmienok na to, aby žien-vedkýň na univerzite a v jej laboratóriách pribúdalo.



"Najväčšie zastúpenie študentiek je na fakulte architektúry a dizajnu - 70 percent a na fakulte chemickej a potravinárskej technológie je to 67,50 percenta. Ženy sú platnými a cennými členkami výskumných tímov, viaceré projekty priamo vedú," povedal rektor. Pozastavil sa nad faktom, že kým na doktorandskom stupni je podiel žien uspokojivý a rastie, k docentúre či profesúre pokračuje len ich zlomok.



Tatiana Kluvánková, jedna z ocenených, vidí príčinu v problematickom zladení vedeckej práce a materstva v slovenských pomeroch. Z vlastných skúseností i poznatkov kolegýň vníma pozitívny prínos materstva k práci, treba však podľa nej vytvoriť žene flexibilné pracovné podmienky. "Znamená to možnosť voľby, či chce pracovať z domu alebo mať zabezpečenú starostlivosť o dieťa. Každá žena to chce inak. Mala by mať tiež flexibilný pracovný čas podobne ako na západe, kde vedkyne ani neodchádzajú na materskú dovolenku. Máme veľmi veľa šikovných žien, treba ich po skončení doktorandského stupňa podchytiť, možno aj formou pozitívnej diskriminácie," navrhla.



Rektor pripomenul, že STU už urobila konkrétne kroky, napríklad zriadením univerzitnej materskej školy a pripravuje ďalšie.