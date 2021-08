Okresné mestá na Zemplíne sú na povinných predškolákov pripravené

Humenné 27. augusta (TASR) – Mestá Humenné, Michalovce, Vranov nad Topľou a Sobrance sa nedostatku voľných miest pre zabezpečenie povinnej predškolskej dochádzky vo svojich materských školách (MŠ) neobávajú. Kým tri samosprávy svoje kapacity na tento účel rozširovali alebo rozširovať chcú, v Humennom evidujú zariadenie s dlhodobo dostupnými voľnými miestami, vyplýva z informácií, ktoré pre TASR poskytli okresné mestá.



Mesto Michalovce bude od septembra zriaďovateľom deviatich MŠ. V snahe "zabezpečiť dostupnosť vzdelávania všetkým obyvateľom" otvorí samospráva v budúcom školskom roku novozriadenú jednotriednu MŠ v lokalite obývanej marginalizovanou rómskou komunitou, nová trieda tiež vznikla v MŠ na Ulici S. H. Vajanského. Ako informovala vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry michalovského mestského úradu (MsÚ) Iveta Palečková, na predbežne očakávaných 1000 detí v mestských MŠ je samospráva pripravená "ako po kapacitnej, tak aj po personálnej či materiálnej stránke".



Dve nové triedy určené na povinné predprimárne vzdelávanie otvorí v septembri aj mesto Vranov nad Topľou. Podľa slov hovorkyne MsÚ Evy Fedorňákovej mesto uspelo v projekte rezortu školstva Predškoláci a MŠ na Domašanskej a Kukučínovej ulici tak vybavili nové triedy aj vďaka dotácii vo výške 5400 eur. Spomedzi 659 detí predbežne prihlásených do ôsmich MŠ ich má byť 208 v "povinnom ročníku".



Aj v Sobranciach v zatiaľ jedinej mestskej MŠ vytvorili kapacity na zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania zriadením novej triedy, zariadili ju takisto aj s pomocou dotácie projektu Predškoláci. Do MŠ zatiaľ evidujú 183 zapísaných detí. Ako TASR informovala Lívia Kaššajová zo Školského úradu Sobrance, mesto počíta s výstavbou novej MŠ, uspelo vo výzve určenej pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. "Momentálne je na kontrole verejné obstarávanie," uviedla. Podotkla, že projekt skomplikovalo zvýšenie cien stavebných materiálov.



"Počet predškolákov s trvalým pobytom v meste Humenné, pre ktorých je povinné predprimárne vzdelávanie od 1. septembra, je 255 detí," priblížil Marián Škuba z tlačového referátu humenského MsÚ s tým, že všetky deti "bez rozdielu" sa umiestňujú do 11 mestských MŠ prioritne podľa záujmu rodičov. Najvyťaženejšou tak zvykne byť MŠ na Ulici osloboditeľov, kapacitu, naopak, nemá dlhodobo naplnenú MŠ Lesná.