Pozitívne testovaných evidujú na takmer všetkých košických ZŠ

Košice 30. novembra - Žiadnych žiakov alebo zamestnancov s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19 neevidujú v štyroch z 34 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že v novembri muselo ísť po kontakte s pozitívnym žiakom do karantény celkovo 40 neočkovaných učiteľov a vychovávateľov.



Posledný novembrový deň malo dištančné vyučovanie 3883 žiakov v 208 triedach, čo predstavuje 23,5 percenta žiakov navštevujúcich školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. "Situácia na školách je zhruba porovnateľná s uplynulým týždňom, keď priamo v karanténe pre ochorenie COVID-19 vo svojej triede je k dnešnému dňu 11 percent žiakov. Rozdiel je spôsobený uzáverou celých škôl, respektíve ich druhého stupňa, ktoré žiakom nariadil z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie regionálny úrad verejného zdravotníctva," povedala vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.



Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie museli kompletne prejsť na dištančnú výuku ZŠ Starozagorská, ZŠ Ľ. Podjavorinskej, ZŠ Janigova a ZŠ Jenisejská. Prezenčnú výučbu nemajú ani žiaci druhého stupňa na ZŠ Trebišovská a ZŠ Postupimská. Väčšina z nich sa do škôl vráti budúci týždeň. Rovnako do pondelka (6. 12.) pre ochorenie kuchárok v školskej jedálni na ZŠ Krosnianska 2 budú tamojším stravníkom podávať obedy vo forme suchej stravy.



Tento týždeň hlásia najviac infikovaných v ZŠ Hroncova, kde je deväť pozitívne testovaných žiakov a jeden učiteľ. „Spolu s nimi išlo do karantény dokopy osem tried a jeden ďalší nezaočkovaný pedagóg, ktorý s nimi prišiel do kontaktu,“ uvádza magistrát s tým, že zhoršenú epidemiologickú situáciu evidujú aj na ZŠ Laca Novomeského, kde od pondelka (29. 11.) prerušilo prezenčnú výučbu sedem tried. Štyroch pozitívne testovaných žiakov od začiatku týždňa zaznamenali aj na ZŠ Považská a ZŠ Jenisejská. Traja sa vyskytli aj na ZŠ Polianska.