Promóciou malých študentov sa skončila Detská Univerzita Komenského
Možnosť absolvovať štúdium dištančne, formou živého streamovania prednášok v online priestore využilo celkom 238 študentov, z toho 36 študentov sekundárneho stupňa.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Slávnostnou promóciou malých študentov sa v stredu skončila Detská Univerzita Komenského (DUK). Konala sa v Aule Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Denné štúdium v tomto ročníku navštevovalo celkom 292 študentov, z toho 26 študentov sekundárneho stupňa štúdia vo veku 15 až 17 rokov.
„DUK je dôkazom, že detská zvedavosť nepozná prázdniny. Dieťa sa nedá nútiť do toho, aby študovalo aj v lete a pre mňa je najväčším zadosťučinením, že mladí ľudia sa chcú vzdelávať. Každý ročník nám ukazuje, že keď deťom dáme príležitosť, dokážu sa pýtať tie najdôležitejšie otázky o svete okolo nich,“ uviedol zakladateľ Juraj Kukura.
Rektor UK Marek Števček doplnil, že DUK má obrovský prínos nielen pre samotných malých študentov, ale aj pre univerzitu. Mnohé z týchto talentovaných detí sa totiž podľa neho neskôr vracajú ako vysokoškolskí študenti. „Veríme, že táto tradícia bude pokračovať a pomôže formovať budúcu generáciu vzdelaných ľudí našej krajiny,“ podotkol.
Slávnostne promovaní boli študenti, ktorí absolvovali aspoň päť z ôsmich prednášok. V prípade denných študentov sekundárneho štúdia tí, ktorí navyše úspešne vyplnili online testy k jednotlivým prednáškam a vypracovali esej na ľubovoľnú tému prednášok DUK 2025.
Možnosť absolvovať štúdium dištančne, formou živého streamovania prednášok v online priestore využilo celkom 238 študentov, z toho 36 študentov sekundárneho stupňa. Získanie absolventského diplomu študenta je podmienené sledovaním streamovaných videoprednášok a absolvovaním online testov. Študenti sekundárneho stupňa museli navyše napísať esej na ľubovoľnú tému jednej z prednášok DUK 2025.
Test z poslednej prednášky budú môcť študenti dištančného štúdia vyplniť do 24. augusta tohto roka, čím sa pre nich štúdium skončí. Nasledovať bude vyhodnotenie testov, a tí najúspešnejší študenti získajú diplom absolventa.
