Regionálne centrum autistov v Žiline funguje už 20 rokov
Pri príležitosti 20. výročia organizuje RCA vo štvrtok 21. mája v žilinskom dome odborov benefičný koncert.
Autor TASR
Žilina 18. mája (TASR) - Regionálne centrum autistov (RCA) v Žiline si v tomto roku pripomína 20. výročie svojho fungovania. Ako na pondelkovom stretnutí s novinármi poznamenala jeho riaditeľka Beáta Matušáková, žilinská základná škola pre autistov bola vôbec prvou takouto školou zriadenou na Slovensku.
„Najdôležitejšie pre nás bolo to, že sme v roku 2006 zriadili na Slovensku prvú základnú školu pre žiakov s autizmom. Postupne sme videli, že je potrebné zastrešiť autistov nielen v základnej škole, a tak pribudla materská škola, denné centrum a máme aj súkromnú praktickú školu,“ priblížila Matušáková.
Praktická škola tri roky pripravuje žiakov na jednoduché pracovné činnosti v rodine a domácnosti. Každý žiak má individuálny výchovno-vzdelávací plán a po jej absolvovaní môže pokračovať v štúdiu na strednej škole. RCA postupne rozšírilo svoju činnosť aj na Kysuce a v Čadci zriadilo elokované pracovisko svojej základnej školy s materskou školou.
Podľa Matušákovej je detí diagnostikovaných s autizmom viac ako v minulosti. „Určite je to aj v tom, že možnosti poradenských centier sú už lepšie zastrešené rôznymi diagnostickými testami. Napríklad už v dvoch rokoch sa dá diagnostikovať, že je to dieťa v tom autistickom spektre, čo predtým nebolo možné. Ale určite sú tam aj predpoklady nejakého dedičného charakteru,“ uviedla Matušáková.
Pri príležitosti 20. výročia organizuje RCA vo štvrtok 21. mája v žilinskom dome odborov benefičný koncert. „Chceme týmto koncertom poďakovať všetkým tým, ktorí nám za 20 rokov pomáhali. Určite je to aj také slávnostné posedenie pre rodičov a pre našich pedagógov. Pozvanie platí aj pre širokú verejnosť, ktorá možno nepríde len kvôli účinkujúcim, ale bude sa chcieť aj bližšie dozvedieť, ako si žijeme s našimi autistami,“ uzavrela Matušáková.
