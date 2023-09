Priemyslovka v Piešťanoch otvorila svoje športovisko aj verejnosti

Piešťany 14. septembra (TASR) - Sumu viac ako 307.000 eur vložil Trnavský samosprávny kraj (TTSK) do obnovy športového areálu Strednej priemyselnej školy (SPŠ) elektrotechnickej v Piešťanoch, ktorú zavŕšil v týchto dňoch. Okrem investície do športoviska plánuje vynaložiť ďalších 450.000 eur do vybudovania a vybavenia odborných učební, modernizácie elektroinštalácie v budove internátu či na stavebné úpravy novej učebne pre kyberbezpečnosť.



Projekt obnovy športoviska sa udial v dvoch etapách. Pred dvoma rokmi zrekonštruovali za zhruba 114.000 eur multifunkčné, basketbalové a volejbalové ihrisko, v stredu (13. 9.) za účasti zástupcov TTSK, mesta a školy slávnostne otvorili zrekonštruovanú atletickú dráhu so štyrmi bežeckými dráhami v dĺžke 250 metrov a doskočisko skoku do diaľky s rozbehovou 35 metrov dlhou dráhou. Druhá etapa si vyžiadala náklad 193.000 eur, TTSK tým zavŕšil ďalší projekt v rámci svojho viacročného plánu výstavby a modernizácie telocviční a vonkajších športovísk pri stredných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorého koncept je podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča na Slovensku unikátom.



"Úspešne pokračujeme v skvalitňovaní a rozvoji športovej infraštruktúry pri našich stredných školách, a to na celom území kraja. Verím, že aj takýmto spôsobom zvyšujeme záujem študentov o šport," povedal. Športový areál je podľa slov riaditeľa školy Jozefa Kolníka denne využívaný v rámci telesnej a športovej výchovy a už dlhšie neslúžil v plnej miere. "Ihriská, atletická dráha aj skok do diaľky mali už viac ako 20 rokov a boli v nevyhovujúcom technickom stave. Teším sa, že vďaka rekonštrukcii ich opäť budú môcť bezpečne využívať nielen študenti, ale aj verejnosť či športové kluby," doplnil.