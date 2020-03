Štrajk zamestnancov na STU pokračuje aj tretí týždeň

Bratislava 2. marca (TASR) – Štrajk časti zamestnancov na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave pokračuje aj tretí týždeň. TASR to potvrdil štrajkový výbor.



"Do dnešného dňa sa uskutočnili tri stretnutia, pričom jedno z nich bolo počas druhého dňa štrajku (18. 2.) so štrajkujúcimi. Ďalšie dve stretnutia boli následne minulý týždeň so zástupcami štrajkujúcich kolegov. Intenzívne sa riešia otázky ich požiadaviek," uviedla pre TASR Monika Karoliová, ktorá je poverená zastupovaním dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka. Aktéri diskusie sa vzájomne dohodli, že z každého takéhoto stretnutia bude vyhotovený zápis, ktorý si navzájom odsúhlasia. "Tento zápis je však interným dokumentom. Taktiež sa obe strany dohodli, že priebeh či výsledky týchto rokovaní nebudú komunikovať médiám," poznamenala Karoliová.



Štrajk na fakulte pokračuje v pondelok 11. deň. Uskutoční sa v čase od 13.00 do 15.00 h. Počas prvého týždňa časť zamestnancov štrajkovala popoludní vždy jednu hodinu, od 6. dňa to zmenili na dve hodiny. Zároveň tvrdia, že štrajk minimálne, ak vôbec, ovplyvňuje výučbu študentov.



Aktuálne vedenie fakulty deklaruje, že výučba na fakulte bola od začiatku letného semestra, teda od pondelka 17. februára, zabezpečená. "Súhlasíme čiastočne. Štrajkom výučba ohrozená nebola, keďže sme čas štrajku cielene vyberali tak, aby sme výučbu nenarušili. Vedenie však zabúda na druhý, ak nie dôležitejší aspekt – kvalitu. Vedenie nahradilo viacerých dlhoročných prednášajúcich, a to len jeden či dva dni pred začiatkom semestra. Tieto náhrady sa stretli s nepochopením u študentov, pričom došlo k objektívnemu zníženiu kvality," tvrdí zhruba tretina zamestnancov FIIT STU, ktorá je zapojená v štrajkovej pohotovosti.



Spory na FIIT STU sa vyhrotili po tom, ako bývala dekanka Mária Bieliková dostala 9. januára výpoveď. Dôvodom nezhôd na fakulte je okrem iného aj nefunkčný Akademický senát FIIT STU. Situáciu nevyriešilo ani rokovanie na upokojenie situácie 14. januára. Januárové voľby do akademického senátu FIIT STU boli volebnou komisiou vyhlásené za neplatné. Ďalšie voľby by sa mali uskutočniť 17. marca.