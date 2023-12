Trnavskú univerzitu dočasne povedie Miloš Lichner

Trnava 14. decembra (TASR) - Do čela Trnavskej univerzity (TU) v Trnave sa od 1. januára 2024 postaví ako poverený rektor doterajší prorektor pre vonkajšie vzťahy Miloš Lichner. V čele TU bude do času riadne zvoleného rektora, druhé kolo volieb by sa malo uskutočniť 14. februára. Informoval o tom PR TU Matúš Demko.



Aktuálne je vedením po neúspešných kolách volieb poverený doterajší rektor René Bílik. "S poverením známeho slovenského teológa Miloša Lichnera výkonom funkcie súhlasili akademický senát a správna rada," uviedol Demko.



Lichner je katolícky kňaz a člen Spoločnosti Ježišovej. V rokoch 2012 - 2019 pôsobil ako dekan Teologickej fakulty TU. Je odborníkom na latinskú ranokresťanskú literatúru, špecializuje sa na teológiu svätého Augustína a ranokresťanskú dogmatickú teológiu. Je autorom alebo spoluautorom viacerých vedeckých monografií a desiatok vedeckých štúdií. Bol tiež prezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu.