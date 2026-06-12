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Trnavský kraj ocenil prvých laureátov Baničovho patentu
Laureáti vo výučbe využívajú moderné pedagogické prístupy vrátane umelej inteligencie.
Autor TASR
Piešťany 12. júna (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vo štvrtok (11. 6.) na slávnostnom galavečere v Elektrárni Piešťany po prvý raz udelil ocenenie Baničov patent. Ocenenie získalo sedem pedagógov stredných škôl po jednom z každého okresu. Získali cenu vyrobenú pomocou 3D tlače a finančnú odmenu. O laureátoch rozhodlo v prvom kole vyše 7000 študentov, v druhom odborná porota. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Laureáti vo výučbe využívajú moderné pedagogické prístupy vrátane umelej inteligencie. Ich cieľom je prepájať teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a podporovať tvorivé myslenie. „Moderné vzdelanie v Trnavskej župe nestojí na memorovaní textov, ale na pedagógoch, ktorí dokážu študentov nadchnúť, vysvetliť im aj zložité veci jednoducho a neboja sa experimentovať,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Ocenenie získali Silvia Jezerská zo Strednej zdravotníckej školy v Trnave, Erik Michalčík zo Školy umeleckého priemyslu v Hlohovci, Katarína Korčáková zo Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici, Ildikó Horváthová zo Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede, Hana Odokienko Fodorová z Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici, Mariana Straková z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi a Silvia Burzalová z Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch.
Jedno z ocenení odovzdala Henrieta Kapuvari, pravnučka vynálezcu Štefana Baniča, ktorý získal v Spojených štátoch patent na padák. Po návrate na Slovensko sa podieľal aj na objavení jaskyne Driny. „Som presvedčená, že ľudia ako môj prastarý otec Štefan Banič dodnes inšpirujú nebáť sa, objavovať a odvážne skákať do neznáma,“ uviedla Kapuvari.
Laureáti vo výučbe využívajú moderné pedagogické prístupy vrátane umelej inteligencie. Ich cieľom je prepájať teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a podporovať tvorivé myslenie. „Moderné vzdelanie v Trnavskej župe nestojí na memorovaní textov, ale na pedagógoch, ktorí dokážu študentov nadchnúť, vysvetliť im aj zložité veci jednoducho a neboja sa experimentovať,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Ocenenie získali Silvia Jezerská zo Strednej zdravotníckej školy v Trnave, Erik Michalčík zo Školy umeleckého priemyslu v Hlohovci, Katarína Korčáková zo Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici, Ildikó Horváthová zo Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede, Hana Odokienko Fodorová z Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici, Mariana Straková z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi a Silvia Burzalová z Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch.
Jedno z ocenení odovzdala Henrieta Kapuvari, pravnučka vynálezcu Štefana Baniča, ktorý získal v Spojených štátoch patent na padák. Po návrate na Slovensko sa podieľal aj na objavení jaskyne Driny. „Som presvedčená, že ľudia ako môj prastarý otec Štefan Banič dodnes inšpirujú nebáť sa, objavovať a odvážne skákať do neznáma,“ uviedla Kapuvari.