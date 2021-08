Účastníci Prešovskej detskej univerzity objavujú vesmír

Prešov 18. augusta (TASR) – Ústrednou témou tohtoročnej Prešovskej detskej univerzity (PDU) je Vesmírna odysea, čomu organizátori prispôsobili aj svoje aktivity v priebehu celého týždňa od pondelka do piatka. Takmer 270 malých vysokoškolákov skúma vesmír prostredníctvom umenia, športu, médií, sveta módy, histórie, zdravia či ochrany prírody. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove Anna Polačková.



V poradí 14. ročník podujatia je, obdobne ako ten minulý vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, sprevádzaný prísnymi hygienickými opatreniami. Aj tento rok sú deti rozdelené do menších skupín s maximálnym počtom 13 a jednotlivé aktivity sú realizované vo veľkých prednáškových aulách či átriách. Samozrejmosťou je aj pobyt detí čo najviac vo vonkajšom prostredí a pravidelné vetranie miestností.



„Som rada, že tak ako minulý rok počas PDU, aj teraz sa môžeme v zdraví zúčastňovať zaujímavých stretnutí s lektormi, ktorí prijali pozvanie vyučovať našich bakalárčekov a magisterčekov," vysvetlila Lenka Pasternáková, riaditeľka Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, ktorá zastrešuje v rámci PDU študijný program magisterček.



Program 14. ročníka PDU je zameraný na objavovanie vesmíru. Malí vysokoškoláci v priebehu týždňa navštevujú hvezdárne a planetáriá, vyrábajú slnečné hodiny či rakety, zaujímavé sú aj tvorivé a divadelné dielne.



„Z programu možno taktiež spomenúť cestovanie slnečnou sústavou, návštevu Ruského centra, vesmírne dobrodružstvo s angličtinou a ruštinou, keďže je 60. výročie letu Gagarina do vesmíru, ale aj možnosť dozvedieť sa o vesmírnej strave," priblížil Martin Javor, jeden z hlavných organizátorov Prešovskej detskej univerzity.



Interaktívne aktivity si pre účastníkov PDU pripravilo aj Krajské múzeum v Prešove, v ktorom sa deti zúčastňujú prednášok na vesmírne témy, získavajú informácie o vývoji hodín a kalendára, vyrábajú si prstienky či pokúšajú sa štiepať kameň.



„Veľmi sa teším, že pozvanie realizovať prednášku v rámci PDU prijali aj úspešná módna návrhárka Ida Sandor a známa rozhlasová moderátorka, absolventka našej univerzity Martina Poláková," doplnila informácie k programu Pasternáková.



Na PDU sú vytvorené dve študijné skupiny, bakalárček, ktorý tvoria žiaci prvého až štvrtého ročníka základných škôl (ZŠ) a magisterček, ktorý je určený žiakom piateho až deviateho ročníka ZŠ, respektíve zodpovedajúcich tried osemročných gymnázií. O 266 účastníkov sa stará 50 tútorov z radov študentov a 46 lektorov.