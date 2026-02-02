< sekcia Regióny
Univerzita sv. Cyrila a Metoda opäť otvorí svoje brány záujemcom
Novinkou sú profesijne orientované študijné programy, ktoré majú pripraviť absolventov priamo do praxe.
Autor TASR
Trnava 2. februára (TASR) - Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave opäť otvára svoje brány záujemcom o vysokoškolské štúdium. V priebehu februára a marca sa na všetkých fakultách a Inštitúte manažmentu uskutočnia dni otvorených dverí (DOD), ktoré ponúknu uchádzačom autentický pohľad na štúdium, akademické prostredie aj budúce uplatnenie absolventov. TASR o tom informoval Peter Krajčovič z UCM.
„Dni otvorených dverí na UCM v Trnave sú ideálnou príležitosťou získať reálny obraz o štúdiu, atmosfére univerzity a možnostiach budúcej kariéry. Tešíme sa na všetkých návštevníkov a budúcich študentov,“ uviedol prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou UCM v Trnave Andrej Brník.
Novinkou sú profesijne orientované študijné programy, ktoré majú pripraviť absolventov priamo do praxe. Univerzita predstaví širokú ponuku štúdií a kariérnych možností vrátane nových programov ako ekosystémové vedy a environmentálne zmeny, psychológia reklamy a spotrebiteľa či turistický sprievodca.
Ako prvá predstaví študijné programy z oblasti humanitných a spoločenských vied v stredu (4. 2.) filozofická fakulta. Fakulta sociálnych vied ukáže možnosti štúdia v dennej aj externej forme vo štvrtok (5. 2.). Uchádzači sa oboznámia s programami zameranými na sociálne vedy, verejnú správu a európske štúdiá, súčasťou podujatia bude aj interaktívna ukážka výučby a neformálna diskusia.
Fakulta prírodných vied prinesie svoj DOD v piatok (6. 2.). Návštevníci sa môžu tešiť na praktické a interaktívne ukážky, stretnutia s pedagógmi a študentmi a informácie o prijímacom konaní. Okrem toho sa dozvedia viac o kariérnych možnostiach absolventov tejto fakulty.
Inštitút manažmentu zase pozve záujemcov na podujatie Vysokoškolákom na skúšku, ktoré sa bude konať 11. februára, umožní im zažiť bežný deň vysokoškoláka. Program sa zameria na štúdium manažmentu v turizme a hotelierstve, otvorené prednášky a diskusie so študentmi a pedagógmi.
Fakulta masmediálnej komunikácie pripraví svoje podujatie 13. februára. Návštevníkov čakajú praktické ukážky z oblasti médií, marketingu, digitálnych hier a kreatívnej tvorby. Uchádzači navštívia fakultné médiá, vyskúšajú si retro herňu, virtuálnu realitu a budú mať možnosť sledovať podujatie aj online prostredníctvom sociálnych sietí fakulty.
Štúdium v odboroch fyzioterapia a rádiológia predstaví fakulta zdravotníckych vied 3. marca. Záujemcovia absolvujú prehliadku moderných výučbových a laboratórnych priestorov, praktické ukážky výučby a získajú informácie o prijímacom konaní a možnostiach uplatnenia v zdravotníckej praxi doma i v zahraničí.
