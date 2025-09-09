< sekcia Regióny
V oravskej obci Bobrov rozšírili kapacitu ZŠ o sedem nových tried
TASR
Bobrov 9. septembra (TASR) - Oravská obec Bobrov v okrese Námestovo rozšírila kapacitu základnej školy (ZŠ) o sedem nových tried s celkovou kapacitou 203 miest. Na slávnostnom otvorení novovybudovanej prístavby ZŠ sa zúčastnil i štátny tajomník ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Ján Hrinko. Obec o tom informovala na sociálnej sieti.
„Prístavba je realizovaná ako dvojpodlažná murovaná stavba, ktorá je prepojená s pôvodnou budovou školy. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie školskej jedálne na prízemí. Výstavba prebiehala od marca 2024 do júna 2025,“ uviedla obec s tým, že projekt bol financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.
Novovybudovanou prístavbou obec vytvorila lepšie podmienky pre kvalitné vzdelávanie všetkých žiakov. „Veríme, že prístavba bude slúžiť nielen našim deťom, ale aj budúcim generáciám a stane sa miestom, kde budú vyrastať múdri a šikovní mladí ľudia,“ dodala obec.
