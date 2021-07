V Košiciach pomáhalo dobehnúť výučbu jazykov nové vybavenie

Košice 3. júla (TASR) – Dobehnúť medzery v priamej komunikácii v cudzích jazykoch po pandemických mesiacoch strávených dištančným vzdelávaním pomohlo v Základnej škole (ZŠ) Laca Novomestského v Košiciach známej ako "Lacák" nové vybavenie jazykovej učebne. Ako TASR informoval učiteľ nemeckého a anglického jazyka Peter Jonáš, multifunkčná učebňa zároveň vytvorila priestor pre stretávanie sa žiakov aj mimo vyučovacích hodín.



"Vytvorili sme priestor a príležitosť na to, aby sme si mohli hravou formou precvičovať používanie nemčiny v každodenných situáciách. Žiaci si mohli v pohodlne vybavenom priestore podebatovať nad rámec bežného vyučovania," priblížil s tým, že v "bežnej" učebni nemeckého jazyka pribudol vďaka finančnej podpore Nadácie Pontis pohodlný koberec, desať sedacích vakov, nábytok, knihy a spoločenské hry v nemeckom jazyku, nemecky "hovoriace" interaktívne pero a flipchartová tabuľa.



Podľa slov riaditeľky školy Ľudmily Medvecovej chýbala žiakom počas dištančného vzdelávania práve priama komunikácia v osobnom kontakte, preto sa im po návrate do školských lavíc snažili sprostredkovať čo najviac aktivít, ktoré nemohli robiť doma. V novej učebni tak žiaci absolvovali aj stretnutia rovesníckej skupiny v programe prevencie užívania drog.



"Veríme, že v budúcom roku napriek pretrvávajúcej hrozbe tretej vlny pandémie dokážeme plne využiť potenciál učebne a našich žiakov. Sme pripravení aj na dištančné fungovanie, no dúfame, že nebude potrebné," uzavrel Jonáš.