< sekcia Regióny
Školstvo: Zabezpečujeme ďalšie vzdelávanie žiakov z kežmarskej školy
Rezort dodal, že posúdenie prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti patrí výlučne príslušným orgánom a je oddelené od správneho konania vo veci školy.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) a regionálnym úradom školskej správy zabezpečuje, aby žiaci zo Súkromnej spojenej školy (SSŠ) Biela voda v Kežmarku mohli od 1. septembra pokračovať vo vzdelávaní. Ministerstvo zároveň potvrdilo, že právoplatne ukončilo správne konanie vo veci tejto školy, pričom rozhodnutie o výmaze oprávnenia školy poskytovať hlavnú činnosť nadobudlo právoplatnosť 12. augusta. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu.
„Podstatou prípadu je ochrana práva detí na vzdelávanie, ktoré sa reálne uskutočňuje, má požadovanú kvalitu a spĺňa zákonné podmienky. Rovnako dôležité je, aby verejné prostriedky určené na vzdelávanie slúžili svojmu účelu,“ uviedlo ministerstvo.
O prípade informovalo už v minulom roku po závažných zisteniach Štátnej školskej inšpekcie, ktoré sa týkali samotného poskytovania vzdelávania, dochádzky aj vykazovania údajov. Priemerná prítomnosť žiakov na vyučovaní dosahovala len 15,6 percenta, hoci škola vykazovala takmer 80-percentnú dochádzku. Škola evidovala 465 žiakov a na ich vzdelávanie získala 2,55 milióna eur. Na základe výsledkov inšpekcie hlavná školská inšpektorka navrhla výmaz oprávnenia školy poskytovať hlavnú činnosť. Zistenia zároveň vyvolali podozrenie týkajúce sa čerpania verejných prostriedkov. Ministerstvo preto podalo podnet Generálnej prokuratúre (GR) SR pre podozrenie zo subvenčného podvodu.
„Našou povinnosťou je chrániť deti aj verejné peniaze. Ak štát financuje vzdelávanie, musí mať istotu, že sa reálne poskytuje a že peniaze určené deťom skutočne slúžia na ich vzdelávanie. Zároveň sme konali v predstihu, aby žiadne dieťa nezostalo bez možnosti pokračovať v škole,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Rezort dodal, že posúdenie prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti patrí výlučne príslušným orgánom a je oddelené od správneho konania vo veci školy.
Návrh hlavnej školskej inšpektorky bol ministerstvu doručený 8. septembra 2025. Ministerstvo informovalo, že následne začalo správne konanie, v ktorom sa škola mohla vyjadrovať k podkladom, predkladať dôkazy a uplatňovať všetky svoje procesné práva.
Prvostupňové rozhodnutie o výmaze oprávnenia školy poskytovať hlavnú činnosť z registra škôl a školských zariadení vydalo ministerstvo 28. mája tohto roka. Škola využila právo podať rozklad, ktorý bol ministerstvu doručený 26. júna. Vec prerokovala 15. júla stála rozkladová komisia ministerstva. V druhostupňovom konaní bolo prvostupňové rozhodnutie potvrdené a 12. augusta nadobudlo právoplatnosť.
„Rozhodnutie tak bolo prijaté po takmer ročnom správnom procese, počas ktorého mala škola k dispozícii zákonné procesné prostriedky vrátane riadneho opravného prostriedku,“ skonštatovalo ministerstvo.
Zodpovednosť štátu voči žiakom sa právoplatným rozhodnutím podľa rezortu nekončí a ministerstvo preto ešte pred skončením správneho konania začalo pripravovať riešenie pre prípad potvrdenia prvostupňového rozhodnutia. Oslovilo PSK a príslušný regionálny úrad školskej správy, aby preverili kapacity a možnosti ďalšieho vzdelávania žiakov. Cieľom bolo zabezpečiť, aby žiaci nezostali 1. septembra bez možnosti pokračovať v štúdiu.
Samosprávny kraj a regionálny úrad poskytli aktualizované informácie o dostupných možnostiach. „V spolupráci s ďalšími príslušnými orgánmi pokračujú v krokoch potrebných na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania žiakov. Zákonných zástupcov budú informovať o konkrétnom postupe a možnostiach pokračovania vo vzdelávaní od 1. septembra 2026,“ oznámil rezort. Doplnil, že v súvislosti s rozhodnutím prebieha súdne konanie, pričom nebude komentovať argumentáciu účastníkov.
Riaditeľka SSŠ Biela voda Anna Jurgovianová v utorok (25. 8.) poukázala na to, že škola eviduje približne 380 žiakov, z ktorých 36 plní povinnú školskú dochádzku. „Približne 344 žiakov je mimo režimu povinnej školskej dochádzky. Škola preto žiada ministerstvo školstva a regionálny úrad školskej správy o jasné stanovisko, kto a akým spôsobom zabezpečí pokračovanie vzdelávania týchto žiakov,“ informovala. Situáciu podľa nej komplikuje aj časový priebeh rozhodovania. V júni a júli pritom pokračovali na škole kroky smerujúce k zabezpečeniu školského roka 2026/2027.
„Nechceme spochybňovať rozhodnutie. Chceme však vedieť, kto prevezme zodpovednosť za praktické dôsledky jeho vykonania - za ďalšie vzdelávanie stoviek žiakov, pracovnoprávne záväzky voči zamestnancom a za majetok a vybavenie, ktoré boli do školy vložené krátko pred jej vyradením,“ uviedlo vedenie školy.
Škola zároveň oznámila úradu práce, sociálnych vecí a rodiny hromadné prepúšťanie a rieši pracovnoprávny postup voči zamestnancom.
Situáciou sa podľa Jurgovianovej zaoberá aj rada školy, ktorá požaduje, aby príslušné orgány riešili nielen žiakov v povinnej školskej dochádzke, ale aj ostatných žiakov školy.
„Podstatou prípadu je ochrana práva detí na vzdelávanie, ktoré sa reálne uskutočňuje, má požadovanú kvalitu a spĺňa zákonné podmienky. Rovnako dôležité je, aby verejné prostriedky určené na vzdelávanie slúžili svojmu účelu,“ uviedlo ministerstvo.
O prípade informovalo už v minulom roku po závažných zisteniach Štátnej školskej inšpekcie, ktoré sa týkali samotného poskytovania vzdelávania, dochádzky aj vykazovania údajov. Priemerná prítomnosť žiakov na vyučovaní dosahovala len 15,6 percenta, hoci škola vykazovala takmer 80-percentnú dochádzku. Škola evidovala 465 žiakov a na ich vzdelávanie získala 2,55 milióna eur. Na základe výsledkov inšpekcie hlavná školská inšpektorka navrhla výmaz oprávnenia školy poskytovať hlavnú činnosť. Zistenia zároveň vyvolali podozrenie týkajúce sa čerpania verejných prostriedkov. Ministerstvo preto podalo podnet Generálnej prokuratúre (GR) SR pre podozrenie zo subvenčného podvodu.
„Našou povinnosťou je chrániť deti aj verejné peniaze. Ak štát financuje vzdelávanie, musí mať istotu, že sa reálne poskytuje a že peniaze určené deťom skutočne slúžia na ich vzdelávanie. Zároveň sme konali v predstihu, aby žiadne dieťa nezostalo bez možnosti pokračovať v škole,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Rezort dodal, že posúdenie prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti patrí výlučne príslušným orgánom a je oddelené od správneho konania vo veci školy.
Návrh hlavnej školskej inšpektorky bol ministerstvu doručený 8. septembra 2025. Ministerstvo informovalo, že následne začalo správne konanie, v ktorom sa škola mohla vyjadrovať k podkladom, predkladať dôkazy a uplatňovať všetky svoje procesné práva.
Prvostupňové rozhodnutie o výmaze oprávnenia školy poskytovať hlavnú činnosť z registra škôl a školských zariadení vydalo ministerstvo 28. mája tohto roka. Škola využila právo podať rozklad, ktorý bol ministerstvu doručený 26. júna. Vec prerokovala 15. júla stála rozkladová komisia ministerstva. V druhostupňovom konaní bolo prvostupňové rozhodnutie potvrdené a 12. augusta nadobudlo právoplatnosť.
„Rozhodnutie tak bolo prijaté po takmer ročnom správnom procese, počas ktorého mala škola k dispozícii zákonné procesné prostriedky vrátane riadneho opravného prostriedku,“ skonštatovalo ministerstvo.
Zodpovednosť štátu voči žiakom sa právoplatným rozhodnutím podľa rezortu nekončí a ministerstvo preto ešte pred skončením správneho konania začalo pripravovať riešenie pre prípad potvrdenia prvostupňového rozhodnutia. Oslovilo PSK a príslušný regionálny úrad školskej správy, aby preverili kapacity a možnosti ďalšieho vzdelávania žiakov. Cieľom bolo zabezpečiť, aby žiaci nezostali 1. septembra bez možnosti pokračovať v štúdiu.
Samosprávny kraj a regionálny úrad poskytli aktualizované informácie o dostupných možnostiach. „V spolupráci s ďalšími príslušnými orgánmi pokračujú v krokoch potrebných na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania žiakov. Zákonných zástupcov budú informovať o konkrétnom postupe a možnostiach pokračovania vo vzdelávaní od 1. septembra 2026,“ oznámil rezort. Doplnil, že v súvislosti s rozhodnutím prebieha súdne konanie, pričom nebude komentovať argumentáciu účastníkov.
Riaditeľka SSŠ Biela voda Anna Jurgovianová v utorok (25. 8.) poukázala na to, že škola eviduje približne 380 žiakov, z ktorých 36 plní povinnú školskú dochádzku. „Približne 344 žiakov je mimo režimu povinnej školskej dochádzky. Škola preto žiada ministerstvo školstva a regionálny úrad školskej správy o jasné stanovisko, kto a akým spôsobom zabezpečí pokračovanie vzdelávania týchto žiakov,“ informovala. Situáciu podľa nej komplikuje aj časový priebeh rozhodovania. V júni a júli pritom pokračovali na škole kroky smerujúce k zabezpečeniu školského roka 2026/2027.
„Nechceme spochybňovať rozhodnutie. Chceme však vedieť, kto prevezme zodpovednosť za praktické dôsledky jeho vykonania - za ďalšie vzdelávanie stoviek žiakov, pracovnoprávne záväzky voči zamestnancom a za majetok a vybavenie, ktoré boli do školy vložené krátko pred jej vyradením,“ uviedlo vedenie školy.
Škola zároveň oznámila úradu práce, sociálnych vecí a rodiny hromadné prepúšťanie a rieši pracovnoprávny postup voči zamestnancom.
Situáciou sa podľa Jurgovianovej zaoberá aj rada školy, ktorá požaduje, aby príslušné orgány riešili nielen žiakov v povinnej školskej dochádzke, ale aj ostatných žiakov školy.