Záujem o samotestovanie školákov je vo Vranovskom okrese rôzny

Čaklov 2. septembra (TASR) – Rôzny záujem o testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 v domácom prostredí evidujú obecné základné školy s výrazným zastúpením žiakov rómskeho pôvodu v oranžovom Vranovskom okrese. Kým niekde samotestovacie sety neobjednávali vôbec, inde na ne čakajú. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytli riaditelia škôl v obciach Čaklov, Soľ, Vechec a Zámutov.



„Nemali záujem o testovanie, asistent bol pozisťovať a rodičia detí o testy záujem nemali," povedala riaditeľka prvostupňovej ZŠ s približne 240 žiakmi v obci Vechec Ivana Kečkemétyová s tým, že ani napriek tomu zamestnanci o svoje zdravie obavy nemajú.



Rovnakú skúsenosť majú aj v Čaklove, kde miestnu ZŠ na oboch stupňoch navštevuje spolu 267 detí rómskeho pôvodu. „My do toho ideme s plným nasedením a veríme, že bude všetko v poriadku," zhodnotila postoj zamestnancov riaditeľka školy Anna Hricová. Ako dodala, „preventívnym opatrením" bude ranný filter, ktorý sa v škole rozhodli robiť na dennej báze.



Na samotestovacie sety pre takmer všetkých z približne 450 žiakov čaká ZŠ v obci Soľ. „Zákonní zástupcovia akurát nemali záujem o kloktacie testy, čo sa týka setov, tam bol záujem asi 90 percent," uviedol pre TASR riaditeľ Pavol Hybala s tým, že školu zatiaľ krajský školský úrad na prevzatie si setov nevyzval.



Na prevzatie testov čakajú aj v ZŠ v Zámutove. Ako uviedol riaditeľ zariadenia Pavel Kováč, spomedzi 404 žiakov školy o možnosť otestovania sa neprejavilo záujem len 15. Podľa jeho ďalších slov je vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v obci dostatočné, že sa deti v prvý deň školy preukázali vyhlásením o bezpríznakovosti. I ranný filter vykonali len vo štvrtok, v budúcnosti ho budú robiť, „ak sa niečo vyskytne".



„Komplikovanejšou" je podľa Kováča situácia so zamestnancami. „Spomedzi 41 zamestnancov ich máme 12 nezaočkovaných," povedal s tým, že vo väčšine prípadov bráni zamestnancom v zaočkovaní sa proti novému koronavírusu ich zdravotný stav.