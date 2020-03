Žilinská univerzita prerušila prezenčnú výučbu

Žilina 10. marca (TASR) – Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) prerušuje v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku prezenčnú výučbu od 10. marca do 22. marca. TASR o tom informovala Adriana Valentovičová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.



Doplnila, že pedagogický proces sa uskutoční formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou. "UNIZA po konzultácii s verejnými autoritami na základe rozhodnutia krízového štábu požiadala študentov bývajúcich na internátoch (Hliny V, Veľký Diel) opustiť ubytovacie zariadenie. Prevádzka stravovacieho zariadenia Nová menza bude fungovať v období od 11. marca do 22. marca v obmedzenom režime. Keďže sme najväčšia vzdelávacia inštitúcia v Žilinskom kraji s takmer 8000 študentmi a 1600 zamestnancami, cítime zodpovednosť za zdravie našich študentov a zamestnancov," uviedla Valentovičová s tým, že opatrenia prijal Krízový štáb UNIZA.



Univerzita podľa nej zaviedla opatrenia ako zákaz pracovných ciest zamestnancov a výjazd študentov do krajín postihnutých novým koronavírusom alebo pozastavenie príjazdu zahraničných pracovníkov a študentov v týchto krajinách. "Až do odvolania sú zrušené návštevy na UNIZA, ako aj konanie konferencií, športových a kultúrnych podujatí. Nekoná sa ani výučba na Univerzite tretieho veku. UNIZA apeluje na zodpovedný prístup a informovala všetkých študentov i zamestnancov o prijatých preventívnych postupoch a opatreniach," dodala Valentovičová.



"Žijeme v dobe, kde média a senzácie majú veľký dosah, informácie sa šíria veľmi rýchlo, ako aj vírusy a ďalšie infekčné ochorenia. Môžeme byť len pozorovateľmi týchto javov, identifikovať ich pôvod a príčinu, ale naša primárna zodpovednosť je hlavne v prevencii. V prípade ochorenia COVID-19 sa to podarilo a je veľká šanca dostať jeho šírenie pod kontrolu, a to aj rešpektovaním navrhovaných príkazov a opatrení," povedal rektor UNIZA Jozef Jandačka.



UNIZA dôkladne monitoruje situáciu, týkajúcu sa nového koronavírusu, pravidelne komunikuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline a riadi sa odporúčaniami príslušných orgánov, uzavrela Valentovičová.