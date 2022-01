Rozšírenie škôlky v Zlatých Klasoch by malo zabezpečiť 5 tried naviac

Zlaté Klasy 2. januára (TASR) – V novom roku sa pustí obec Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda do prestavby miestnej materskej školy. Potrebuje pre nárast obyvateľov a detí v predškolskom veku rozšíriť jej kapacitu. Vo verejnej súťaži na dodávateľa vyberala obec z jedenástich záujemcov. Uvádza to vestník verejného obstarávania.



V existujúcej časti materskej školy sú tri triedy s počtom 66 detí. Kapacita po prístavbe sa rozšíri o päť tried s maximálnou kapacitou 108 detí. Počíta sa s rozšírením jedálne. Každá trieda bude mať dennú miestnosť a spálňu, pribudne spoločná šatňa detí, sociálne zázemie, miestnosť pre učiteľov a vybudujú aj chodník k objektu.



Obec počítala na výstavbu so sumou 779.440 eur, verejným obstarávaním sa ju podarilo znížiť na 724.573 eur. Stavbu by mala realizovať na základe najlepšej podanej ponuky spoločnosť Stavomal Slovakia z Galanty.