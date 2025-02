Žilinský kraj pripravil 7 projektov optimalizácie stredného školstva

Žilina 19. februára (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) má v rámci optimalizácie siete stredných škôl pripravených sedem projektov. Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej spájanie škôl do väčších celkov pomôže zvýšiť kvalitu vzdelávania a prinesie jednotlivých školám aj úspory na nákladoch predovšetkým pri obslužných činnostiach.



"Potrebujeme mať väčšie a stabilnejšie vzdelávacie celky. Pri pohľade na sieť stredných škôl v kraji sme zistili, že máme 19 škôl s menej ako 300 žiakmi a prioritne práve tie sme zahrnuli do procesu optimalizácie. V tejto fáze sme sa zamerali na spájanie vedení škôl a nešli sme do náročnejších opatrení súvisiacich so sťahovaním," uviedla Jurinová.



Optimalizačné projekty sú pripravené vo všetkých regiónoch, v troch prípadoch sú do optimalizácie zahrnuté aj gymnázia, konkrétne v Tvrdošíne, Kysuckom Novom Meste a Martine. Tvrdošínsky projekt ráta dokonca so spojením troch škôl do jedného celku a v Ružomberku sa počíta s vytvorením stredoškolského kampusu z doterajších štyroch škôl.



Podľa Jurinovej nie je pri optimalizácii prioritou snaha o ušetrenie financií. "Robíme to naozaj z toho dôvodu, aby škola bola stabilnejšia, mala jasné miesto na trhu práce a nemusela sa obávať každej jednej zmeny v hospodárstve, ktorá by ju oberala o študentov a aby ľahšie dochádzalo aj k úprave vzdelávacích programov," poznamenala Jurinová.



Vedenie ŽSK predkladá pripravené optimalizačné riešenia na schvaľovanie krajským poslancom, ktorí o nich budú hlasovať začiatkom budúceho týždňa na rokovaní zastupiteľstva. V prípade schválenia by zmeny v sieti stredných škôl platili od školského roku 2025/2026.