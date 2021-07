Investíciou viac ako 40 miliónov eur podporia ZŠ v Bratislavskom kraji

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 7. júla (TASR) – Do základných škôl v Bratislavskom kraji investujú viac ako 40 milión eur. Peniaze, ktoré sa podarilo získať Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK) v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR z eurofondov, sú určené na vybudovanie prístavieb a nadstavieb existujúcich škôl. Taktiež aj na budovanie nových školských objektov vrátane zázemia v podobe kuchýň, jedální, telocviční a úpravy vonkajších areálov.Chýbajúce kapacity v základných školách sú podľa predsedu BSK Juraja Drobu problémom tunajších samospráv.priblížil predseda BSK Juraj Droba s tým, že v mnohých mestách a obciach kapacity základných škôl nestačia pokrývať dopyt. Víta preto, že samosprávy získali možnosť čerpať na svoje projekty externé zdroje z eurofondov.Európska komisia schválila revíziu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorej súčasťou je aj nový špecifický cieľ – podpora zvýšenia kapacít v základných školách na území Bratislavského kraja. MIRRI v nadväznosti na to vyhlásilo 29. júna výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Školy, do ktorých investície poputujú, musia byť v súlade s konceptom "smart vzdelávania". Ten je založený na myšlienke vybudovania školskej infraštruktúry, ktorá poskytuje vzdelávanie a komplexný rozvoj zodpovedajúci potrebám 21. storočia.Budovanie kapacít základných škôl podľa riaditeľky Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbory Lukáčovej doteraz ani v programe IROP, ani v inom operačnom programe pre územie Bratislavského kraja oprávnené nebolo.vysvetlila.Droba tvrdí, že externé zdroje chcú smerovať tam, kde sú vážne štrukturálne problémy a z vlastných zdrojov ich kraj vyriešiť nevie. Tieto projekty predstavujú podľa jeho slov prvú fázu investícií do základných škôl v kraji.spresnil.