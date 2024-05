Školu korčuľovania v Považskej Bystrici absolvovalo asi 700 detí

Považská Bystrica 3. mája (TASR) - Považskobystrická radnica ukončila v spolupráci s hokejovým klubom (HK) '95 Považská Bystrica ďalšiu edíciu školy korčuľovania. Do tretieho ročníka projektu sa premiérovo zapojili aj deti materských škôl (MŠ). Informovala o tom hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková.



Mesto Považská Bystrica v spolupráci s HK '95 získalo pred tromi rokmi dotáciu zo Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 60.000 eur. Podmienkou jej získania bolo spustenie projektu Škola korčuľovania pre žiakov všetkých základných škôl (ZŠ) v meste. Korčuliarsky program mal mimoriadny úspech, a tak sa radnica rozhodla v ňom pokračovať aj s rozšírením pre materské školy. V rámci tretieho ročníka si svoje zručnosti na ľade vyskúšalo takmer 700 detí.



"V spolupráci s HK '95 a SZĽH sme ešte v roku 2021 odštartovali projekt Škola korčuľovania. V úvode bol určený pre žiakov všetkých našich základných škôl. Veľmi sa nám zapáčil. Pozitívne reakcie nielen od samotných detí a rodičov nás priviedli k rozhodnutiu, že si ho osvojíme a rozšírime aj pre predškolákov," priblížil primátor Považskej Bystrice Karol Janas.



Vďaka spolupráci magistrátu s hokejovým klubom sa za necelé tri roky naučili základom korčuľovania stovky detí. "Od septembra 2021 bolo zapojených spolu 106 tried z desiatich základných a zo 14 materských škôl. Korčuliarsky program absolvovalo spolu 1838 detí, ktoré učili šiesti vyškolení ambasádori športových aktivít. Realizovali sme aj všestranný pohybový program v školskom klube, do ktorého sa zapojilo asi 700 detí zo šiestich základných škôl," ozrejmil projektový manažér SZĽH Michal Lečko.