Školu v Richnave doposiaľ nepostavili, rozšíria dočasnú kontajnerovú

Richnava 20. augusta (TASR) – Školský rok v Richnave v okrese Gelnica sa nezačne v novej budove základnej školy (ZŠ), štát ju doposiaľ nepostavil. Vyučovanie sa bude naďalej uskutočňovať v dočasnej takzvanej kontajnerovej škole. Kým ju nepresunú a nerozšíria, žiakov nultých ročníkov budú z kapacitných dôvodov vzdelávať dištančne. Riaditeľka ZŠ v Richnave Adriána Mižigárová verí, že to bude trvať najdlhšie do 1. októbra.



„Stavba nie je odovzdaná, keďže bol problém nájsť vhodný pozemok, a to súbežne s viacerými vznikajúcimi problémami, ktoré sa riešili za chodu. Pozemok už máme,“ uviedlo pre TASR Ministerstvo vnútra (MV) SR. Deti nastúpia do pôvodnej modulovej školy na jeho pozemku, ktorá pozostáva z 12 kontajnerov. Následne bude stáť na pozemku, ktorého vlastníkom sú Spoločné urbárske lesy Richnava, pozemkové spoločenstvo. Škola spadajúca pod správu košického okresného úradu si bude pozemok prenajímať. „Kontajnery musia byť postavené na betónovej platni a keďže majú stáť v záplavovom pásme, rokujeme s vodohospodármi,“ dodal rezort s tým, že urobí všetko pre to, aby školu počas septembra otvorili. „Keď postavíme zvyšné kontajnery, deti tam presunieme,“ uviedlo MV SR. Po novom by mala mať ZŠ šesť vyučovacích tried, v ktorých bude dvojzmenná prevádzka 12 tried. Nová škola v roku 2021 má mať 24 tried. Podľa rezortu zatiaľ nie je jasné, či pôjde o klasickú stavbu alebo zostanú pri kontajnerovom riešení.



Mižigárová nevidí problém v tom, ak by boli priestory tzv. kontajnerovej školy dlhodobým riešením. „Celé to vnímame tak, ako to situácia v tejto obci dovoľuje. Sme s tým vyrovnaní a na všetko pripravení,“ povedala. Spresnila, že prváci nič nevymeškajú a školský rok začnú klasicky. Žiaci nultého ročníka budú dostávať pracovné listy. „S rodičmi sa budeme stretávať v areáli školy a budeme ich takouto ,novodobou' formou vzdelávať asi prvé tri týždne. Dúfam, že najneskôr 1. októbra budeme v nových priestoroch,“ povedala. Do školy má v novom školskom roku nastúpiť 170 detí, z toho 90 prvákov a 80 žiakov nultého ročníka.



O vybudovaní prvej štátnej školy v Richnave rozhodla vtedajšia vláda na výjazdovom rokovaní v Gelnici vlani v marci. Vyriešiť sa tým mala nedostatočná kapacita v škole v susednej obci Kluknava.