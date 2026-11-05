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Školy neprijali prvákov z M.Slivníka, rezort sa obrátil na prokuratúru
Regionálny úrad školskej správy v Prešove podľa ministerstva oznámi obciam ako zriaďovateľom škôl, že ich riaditelia závažne porušili svoje povinnosti.
Autor TASR
Malý Slivník 5. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva podalo na Generálnu prokuratúru SR podnet pre postup škôl v Tulčíku a Záhradnom v okrese Prešov. Tie podľa rezortu neprijali prvákov z Malého Slivníka, hoci Regionálny úrad školskej správy v Prešove určil, že v nich majú plniť povinnú školskú dochádzku. Ak školy nebudú rešpektovať upozornenie prokurátora, ten môže podať správnu žalobu pre nečinnosť a nezákonnosť. Doprava detí je podľa ministerstva zabezpečená. Stanovisko vo štvrtok počas hodiny otázok v Národnej rade SR prečítal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ktorý zastupoval ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD). Na situáciu prvákov sa pýtala poslankyňa Ingrid Kosová (PS).
Regionálny úrad školskej správy v Prešove podľa ministerstva oznámi obciam ako zriaďovateľom škôl, že ich riaditelia závažne porušili svoje povinnosti. Od doručenia oznámenia budú mať obce podľa rezortu 30 dní na odvolanie riaditeľov. Ak tak neurobia, regionálny úrad im uloží pokutu od 1000 do 15.000 eur, a to aj opakovane.
V druhom čítaní má byť podľa stanoviska predmetom pozmeňujúceho návrhu úprava zákona, podľa ktorej by ministerstvo znížilo zriaďovateľovi normatívny príspevok o 20 percent, ak materská alebo základná škola neprijme dieťa zo školského obvodu na povinné predprimárne vzdelávanie alebo povinnú školskú dochádzku.
Ministerstvo sa na prokuratúru obrátilo už v júni. Požiadalo ju o preskúmanie uznesení, ktorými sa obecné zastupiteľstvá v Tulčíku a Záhradnom uzniesli na zmene opatrenia regionálneho úradu o školskom obvode pre deti z Malého Slivníka. Prokurátor vyhodnotil podnet ako dôvodný a proti uzneseniam podal protest. Keď školy deti neprijali, regionálny úrad následne určil, kde majú plniť povinnú školskú dochádzku. Práve nerešpektovanie tohto kroku je predmetom podnetu na generálnu prokuratúru.
Rezort je podľa stanoviska denne v kontakte s rodičmi a v obci spolupracuje s terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Deti podľa neho môžu nastúpiť do škôl hneď po odstránení prekážok ich prijatia.
Kosová upozornila, že 20 prvákov je stále doma a neučí sa. Podobný problém mali podľa nej vlani aj žiaci vyšších ročníkov. Takmer 40 detí, ktoré okolité školy odmietli, napokon ministerstvo umiestnilo do škôl v Prešove, vzdialenom takmer 40 kilometrov.
Regionálny úrad školskej správy v Prešove podľa ministerstva oznámi obciam ako zriaďovateľom škôl, že ich riaditelia závažne porušili svoje povinnosti. Od doručenia oznámenia budú mať obce podľa rezortu 30 dní na odvolanie riaditeľov. Ak tak neurobia, regionálny úrad im uloží pokutu od 1000 do 15.000 eur, a to aj opakovane.
V druhom čítaní má byť podľa stanoviska predmetom pozmeňujúceho návrhu úprava zákona, podľa ktorej by ministerstvo znížilo zriaďovateľovi normatívny príspevok o 20 percent, ak materská alebo základná škola neprijme dieťa zo školského obvodu na povinné predprimárne vzdelávanie alebo povinnú školskú dochádzku.
Ministerstvo sa na prokuratúru obrátilo už v júni. Požiadalo ju o preskúmanie uznesení, ktorými sa obecné zastupiteľstvá v Tulčíku a Záhradnom uzniesli na zmene opatrenia regionálneho úradu o školskom obvode pre deti z Malého Slivníka. Prokurátor vyhodnotil podnet ako dôvodný a proti uzneseniam podal protest. Keď školy deti neprijali, regionálny úrad následne určil, kde majú plniť povinnú školskú dochádzku. Práve nerešpektovanie tohto kroku je predmetom podnetu na generálnu prokuratúru.
Rezort je podľa stanoviska denne v kontakte s rodičmi a v obci spolupracuje s terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Deti podľa neho môžu nastúpiť do škôl hneď po odstránení prekážok ich prijatia.
Kosová upozornila, že 20 prvákov je stále doma a neučí sa. Podobný problém mali podľa nej vlani aj žiaci vyšších ročníkov. Takmer 40 detí, ktoré okolité školy odmietli, napokon ministerstvo umiestnilo do škôl v Prešove, vzdialenom takmer 40 kilometrov.