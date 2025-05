Školy môžu testovať metodiky v rámci digitálnej transformácie

Košice 17. mája (TASR) - Projekt digitálnej transformácie vzdelávania otvoril výzvu pre školy na zapojenie sa do overovania inovatívnych metodík. K iniciatíve sa môžu pripojiť všetky materské, základné aj stredné školy. Ako TASR informovala Stanislava Laurinčíková z Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania, výzva na zapojenie bude otvorená do 30. mája.



Cieľom národného projektu digitálnej transformácie vzdelávania je vytvoriť inovatívne metodiky na vyučovanie vybraných tém vo všeobecnovzdelávacích predmetoch na základných a stredných školách, ako aj na výučbu v materských školách.



Metodiky majú reflektovať najnovšie trendy digitalizácie spoločnosti. „Naším cieľom je vytvárať kvalitné metodiky, ktoré si vy, učitelia, vyskúšate priamo v praxi. Chceme, aby prešli reálnym vzdelávacím procesom, aby sme ich mohli následne vyhodnotiť, vylepšiť, prípadne upraviť ich používanie v ďalšom vyučovaní. Bez spolupráce s učiteľmi to však nie je možné,“ uviedla lektorka a expertka na tvorbu metodík Monika Kloknerová.



Overovanie metodík je proces, ktorý zabezpečuje, že vzdelávacie metódy sú efektívne a spoľahlivé. Kľúčovú úlohu v ňom zohrávajú predovšetkým učitelia. Tento proces zahŕňa zber dát, ich analýzu a následné zlepšovanie metodík.



Vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa už zapojili do prvej a druhej výzvy, majú možnosť doplniť ďalších učiteľov do procesu overovania. Pedagógovia, ktorí sa zúčastnili na predchádzajúcich výzvach, budú vyzvaní na aktualizáciu svojho záujmu a vyučovaných predmetov.