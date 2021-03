Školy i škôlky vo viacerých trenčianskych okresoch ostanú zatvorené

Trenčín 14. marca (TASR) - Materské, základné, základné umelecké školy i jasle v okrese Trenčín zostanú aj od pondelka 15. marca pre zlú epidemickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 zatvorené. Rovnaký zákaz sa vzťahuje i na okresy Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou.



Okres Trenčín sa aj naďalej nachádza v štvrtom stupni varovania COVID automatu a situácia so šírením ochorenia je ešte stále vážna. Aktuálnou epidemickou situáciou sa zaoberal i trenčiansky mestský krízový štáb, informovala ďalej hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová.



"Chorobnosť v meste Trenčín je stále vysoká. Je tu síce náznak mierneho poklesu, ale určite si ešte nemôžeme dovoliť otvárať školy. Bol by to z našej strany zlý krok. Ešte nie je čas na zvýšenie mobility," uviedla regionálna hygienička Ľudmila Bučková.



Kým podľa nej nebude výrazný pokles chorobnosti a Trenčín sa nedostane do bordovej farby, určite by mali byť školy zatvorené. "Určite budú rodičia nespokojní, ale verím, že to neskôr pochopia. Ide o zdravie detí, učiteľov, ich samých ako rodičov a v neposlednom rade starých rodičov. Prevláda tu britská mutácia vírusu, ktorá je oveľa infekčnejšia. To musíme mať stále na pamäti," doplnila.



Zákaz prezenčnej výučby na školách sa na základe vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín vzťahuje i na okresy Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou. Školy sú otvorené pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre. V Trenčíne poskytuje takúto starostlivosť o deti Materská škola Legionárska a školský klub detí Základnej školy (ZŠ) Dlhé Hony.