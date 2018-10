Gymnázium v Sabinove vychovalo viacero úspešných absolventov

Podľa riaditeľa gymnázia Jozefa Muránskeho v minulosti mali podstatne viac žiakov, keďže tam fungovalo i osemročné gymnázium.

Sabinov 15. októbra (TASR) - Súkromné Gymnázium DSA Sabinov oslávilo pred dvomi rokmi 70. výročie svojho založenia. Minulý rok ho ako Gymnázium Antona Prídavka od Prešovského samosprávneho kraja prevzala Slovenská vzdelávacia spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA) so sídlom v Brezne.



Podľa riaditeľa gymnázia Jozefa Muránskeho v minulosti mali podstatne viac žiakov, keďže tam fungovalo i osemročné gymnázium. "Momentálne sme malé gymnázium, máme približne 90 žiakov. Zmenili sa pomery, podmienky na štúdium a, samozrejme, že migrácia za prácou a vzdelaním do väčších centier je citeľná," uviedol Muránsky.



Ako povedal, nepomohla im tiež bezplatná preprava vlakom pre študentov. "Pretože Prešov je veľkým lákadlom z hľadiska využitia voľného času, aj iných aktivít, takže s týmto sa trošku boríme," povedal Muránsky.



"Zrejme každé gymnázium musí bojovať s nízkym počtom žiakov, pretože celá spoločnosť začína byť orientovaná na odbornejšie, duálne vzdelávanie, čo na gymnáziu nie je možné, ale predsa len my touto cestou pôjdeme. Vytvoríme všetky podmienky na to, aby naši žiaci mohli absolvovať napríklad odbornú, nehovorím že prax, ale minimálne exkurziu v zaujímavých podnikoch. Samozrejme, nie je to povinnosť. Je to otázka záujmu a profesionálnej orientácie našich žiakov. Inklinujú k prírodovedným predmetom, odzrkadľuje sa to aj na voľbe maturitných predmetov a podobne. Takže týmto smerom chceme ísť a vytvoríme všetky podmienky preto, aby boli úspešní," priblížil riaditeľ školy.



Počas nedávneho Oktoberfestu predstavili absolventov z čias, keď boli ešte štátne gymnázium. "Mnohí z nich sú významní politici, verejní činitelia, ale aj ľudia z vedeckého prostredia. Máme absolventov, ktorí vyučujú v Tokiu, Hongkongu, na Marshallových ostrovoch a v Írsku. Sú to väčšinou mladí ľudia do 35 rokov. Máme tiež absolventov, s ktorými úzko spolupracujeme. Robia školenia pre našich študentov o finančnej gramotnosti," vysvetlil Muránsky.



"V septembri sme robili takéto jedno veľmi zaujímavé podujatie, volalo sa to finančná zmrzlina, kde študenti absolvovali najprv prednášku, a potom test o finančnej gramotnosti a za odmenu dostali zmrzlinu," dodal riaditeľ školy.



Zameriava sa na nemecký jazyk

Pobytmi v Nemecku chce Súkromné gymnázium DSA Sabinov motivovať žiakov k štúdiu nemeckého jazyka. Ten majú podľa slov riaditeľa Jozefa Muránskeho ako voliteľný. Rovnako pre nich organizujú pobyty v Nemecku.



"Keďže sa s najväčšou pravdepodobnosťou pripravuje liberalizácia slobodného výberu cudzieho jazyka, tak pochopiteľne, že budeme mať záujem na tom, aby aj nemčina sa vyučovala. Zatiaľ, stále platia tie pravidlá, ktoré sú nastavené, to znamená angličtina je povinná, trochu viac žiakov sa zaujíma o ruštinu, ktorá sa im zdá ľahšia, aj keď podľa mňa to nie je až také ľahké. Vzhľadom na uplatnenie v praxi a na to, ako máme orientovaný priemysel a vôbec výrobnú sféru, tak nemčina je naozaj veľmi dôležitý jazyk. Budeme ju chcieť určite dostať do popredia," povedal Muránsky.



V spolupráci so zriaďovateľom organizujú pre študentov pobyty v nemeckom Magdeburgu. "Spravidla tam chodí desať žiakov z každej našej školy, pretože náš zriaďovateľ má viacero škôl," vysvetlil riaditeľ školy.



Ako povedal, realizujú tiež projekty zamerané na rôzne oblasti. V uplynulých dňoch sa študenti zúčastnili workshopu, ktorého témou bola otázka, či politika patrí do školy.



"Takisto chceme spustiť vzdelávací program pod názvom Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Už je to rozpracované, len to trošku naráža na to, že nie všetky naše deti sú pripravené na fyzickú záťaž a je to dosť ťažký tréning," doplnil Muránsky.



Žiakov sa snažia dostať do prírody prostredníctvom adaptačných cvičení, ako aj rôznymi kurzami.



"Okrem toho máme osobitnú kategóriu a to je Oktoberfest, keďže náš zriaďovateľ je z Nemecka. Absolvovali sme prvý ročník s vynikajúcim ohlasom u všetkých Sabinovčanov. Koncom leta naši študenti a kolegyňa pripravili Retro cyklo deň, ktorý sa stretol takisto s veľkým ohlasom. Robíme podujatia zamerané hlavne na históriu, preto máme v škole aj retro múzeum," dodal riaditeľ školy.



Históriu regiónu približuje v sabinovskom gymnáziu retro múzeum

Zvýšiť historické povedomie u žiakov a zaujať návštevníkov školy je cieľom retro múzea, ktoré zriadilo Súkromné gymnázium DSA v Sabinove. Mladšej generácii, ale i starším chcú priblížiť históriu regiónu.



"Mnohí z nich si nostalgicky zaspomínajú. Vidieť čierno-biely televízor to je už skutočne rarita. Prostredníctvom retro múzea edukačne pôsobíme na návštevníkov i na našich žiakov. Edukatívne to robíme tak, že prídu prváci a keďže máme aj informačné panely, tak je to taká ľahká hodina dejepisu, alebo občianskej náuky," priblížil riaditeľ školy Jozef Muránsky.



V retro múzeu je možné vidieť staré magnetofóny, gramofóny, písacie stroje, šijací stroj, rôzne publikácie, ale aj artefakty z holičstiev a rôznych remeselných podnikov. "Môžeme tu vidieť aj uniformy, v tomto prípade príslušníkov ozbrojených síl Nemeckej demokratickej republiky," povedal Muránsky.



"Podarilo sa mi dobrých ľudí presvedčiť, aby mi zapožičali alebo darovali fantastické historické kúsky. Máme tu najstaršie kúsky, z roku 1908 je to evanjelická Biblia. Potom máme šijací stroj z roku 1932, ktorý je ešte funkčný," uviedla učiteľka telesnej výchovy, ruského jazyka a zakladateľka retro múzea Alžbeta Šoltisová.



Múzeum začalo fungovať 7. novembra minulého roka. "Mali sme vtedy deň otvorených dverí a zároveň bolo výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie – VOSR," vysvetlila Šoltisová.



Väčšina vecí v múzeu pochádza podľa jej slov zo Sabinova a okolia. "Za zmienku stojí okrem evanjelickej Biblie aj triedna kniha z Giraltoviec z roku 1922. Keď sa do nej pozrieme, máme možnosť zistiť, ako sa volali predmety, ako sa žiaci učili, a čo všetko sa tam zapisovalo," dodala Šoltisová.