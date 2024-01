Školy sú podľa Košíc v rámci možností zabezpečené veľmi dobre

Košice 16. januára (TASR) - Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sú v rámci možností zabezpečené veľmi dobre. Myslí si to vedúca oddelenia školstva magistrátu Beáta Lopušniaková. Podľa nej privítajú každý nápad, ako sa dá súčasný systém ešte vylepšiť.



"Ak ministerstvo školstva vyzve naše školy, aby sa zapojili do bezpečnostného auditu, budeme s vedením škôl maximálne súčinní. Aj vďaka bezpečnostnému auditu sa môžu ukázať slabiny zabezpečenia, ktoré sa potom dajú priebežne odstrániť," uviedla.



Každá mestská škola má podľa nej zavedené vlastné bezpečnostné opatrenia tak, aby sa do nej nedostal nikto nepovolaný. "Je vo vlastnom záujme základných škôl (ZŠ), aby podľa týchto opatrení aj postupovali či už pri príchode detí do školy alebo ich odchode domov napríklad zo školského klubu detí," dodala.



Školy majú zavedeného takzvaného elektronického vrátnika, vďaka čomu pedagógovia vidia a počujú, kto si poobede príde po deti. Väčšina škôl má v prevádzke aj vlastný kamerový systém. Takisto sú v školách zavedené vrátnice, respektíve recepcie, kde sa musí zapísať každý človek, ktorý chce ísť do školy. "Zároveň ale je personálne aj finančne nemožné, aby boli strážené aj iné vstupy do školy ako napríklad do telocvične, nachádzajúcej sa v areáli školy," dodala.



V prípade materských škôl (MŠ) je väčšina zabezpečená elektronickým vrátnikom, respektíve domofónom, pričom rodičia vedia, ako si môžu po dieťa prísť.



Ako pripomenula, skvalitnenie bezpečnosti v školách bolo začiatkom roka aj jednou z tém stretnutia vedení oddelení a odborov školstva niektorých samospráv v rámci Únie miest Slovenska. "Dohodli sme sa na spoločnej koordinácii postupu a možnostiach zlepšenia súčasného stavu bezpečnostných opatrení, pričom sa budeme riadiť aj výsledkami pripravovaného auditu na školách," dodala Lopušniaková.



Ministerstvo vnútra SR spúšťa bezpečnostný audit v základných a stredných školách. V pondelok (15. 1.) o tom informoval šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) po rokovaní s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD). Avizuje aj prípravu dotazníka pre vysoké školy. Téma bezpečnosti v školách sa stala aktuálne diskutovanou po minuloročnej decembrovej tragickej streľbe na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v centre Prahy.