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Školy Trnavského kraja sa už teraz pripravujú na príchod prvákov
Počas leta, keď sú školské chodby prázdne, bude kraj pokračovať v modernizácii školského zázemia, aby boli priestory pre všetkých žiakov opäť o niečo modernejšie a príjemnejšie.
Autor TASR
Trnava 30. júna (TASR) - Pre viac ako 16.000 študentov na 44 stredných školách zriaďovaných Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) sa v utorok skončil školský rok 2025/2026. Maturitu absolvovalo 3155 z nich. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
Školy sa už teraz pripravujú na príchod viac ako 4500 prvákov. Počas leta, keď sú školské chodby prázdne, bude kraj pokračovať v modernizácii školského zázemia, aby boli priestory pre všetkých žiakov opäť o niečo modernejšie a príjemnejšie.
Na začiatku školského roka bol otvorený nový odbor technického lýcea na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave. Predseda TTSK Jozef Viskupič počas utorkovej návštevy školy deklaroval ambíciu zamerať technické lýceum viac na jadrovú energetiku, aby mali študenti lepšie vyhliadky na uplatnenie v praxi. Poukázal aj na investíciu takmer 1,8 milióna eur do modernizácie školského športového areálu.
Študentom, ktorí by sa cítili osamelo alebo pod tlakom, je naďalej na dosah odborná pomoc. Online psychologická poradňa, ktorú zabezpečuje IPčko, bude k dispozícii aj počas celých prázdnin. Webová stránka s poradenskou službou je dostupná cez podstránku potrebujempomoc.sk na oficiálnom webe krajskej samosprávy.
Školy sa už teraz pripravujú na príchod viac ako 4500 prvákov. Počas leta, keď sú školské chodby prázdne, bude kraj pokračovať v modernizácii školského zázemia, aby boli priestory pre všetkých žiakov opäť o niečo modernejšie a príjemnejšie.
Na začiatku školského roka bol otvorený nový odbor technického lýcea na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave. Predseda TTSK Jozef Viskupič počas utorkovej návštevy školy deklaroval ambíciu zamerať technické lýceum viac na jadrovú energetiku, aby mali študenti lepšie vyhliadky na uplatnenie v praxi. Poukázal aj na investíciu takmer 1,8 milióna eur do modernizácie školského športového areálu.
Študentom, ktorí by sa cítili osamelo alebo pod tlakom, je naďalej na dosah odborná pomoc. Online psychologická poradňa, ktorú zabezpečuje IPčko, bude k dispozícii aj počas celých prázdnin. Webová stránka s poradenskou službou je dostupná cez podstránku potrebujempomoc.sk na oficiálnom webe krajskej samosprávy.