< sekcia Regióny
Školy v Novákoch a Prievidzi budú mať modernejšie odborné vzdelávanie
Projekt modernizácie odborného vzdelávania na SOŠ v Novákoch je v hodnote 3,7 milióna eur.
Autor TASR
Nováky/Prievidza 3. novembra (TASR) - Rekonštrukciu vybraných priestorov, nákup moderných technológií i vzdelávanie pedagógov prinesú projekty v Strednej odbornej škole (SOŠ) Novákoch a na Obchodnej akadémii (OA) v Prievidzi. Modernizáciu odborného vzdelávania na oboch školách za približne 6,7 milióna eur financuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) z Fondu na spravodlivú transformáciu. Základné kamene stavieb poklepali v pondelok.
Projekt modernizácie odborného vzdelávania na SOŠ v Novákoch je v hodnote 3,7 milióna eur. „Rekonštruujú sa vnútorné priestory bloku A, ktorý bude slúžiť na jednotlivé učebne. Až 1,8 milióna eur z celkovej čiastky ide na vybavenie učební. V rámci projektu ide aj o vzdelávanie pedagógov, ktoré začalo v týchto dňoch,“ priblížil predseda TSK Jaroslav Baška.
Krajská samospráva na škole podľa neho financuje zo svojich zdrojov i modernizáciu odborných učební za viac ako 330.000 eur.
Riaditeľka SOŠ Katarína Piačková podotkla, že škola by sa bez pomoci eurofondov nedokázala priestorovo i technologicky posunúť, keďže na toto nemá z normatívneho financovania prostriedky. „Máme vynikajúce odbory, ktoré sú uplatniteľné na trhu práce. V rámci odboru mechanik-mechatronik máme 26 prvákov a okrem dvoch sú všetci v duálnom vzdelávaní. V duálnom vzdelávaní máme celkovo 60 žiakov a všetkých tretiakov a štvrtákov máme na odbornej praxi u zamestnávateľov,“ priblížila.
Na OA v Prievidzi rekonštrukciou prejdú vnútorné priestory hlavnej budovy, projekt je v hodnote takmer tri milióny eur. „Táto škola podobne ako ostatné nemá financované len stavebné práce v hodnote 1,7 milióna eur, ale je tam aj nákup moderných technológií, informačno-komunikačných technológií, ktoré škola potrebuje pri vzdelávaní. Peniaze sú vyčlenené i na vzdelávanie učiteľov,“ ozrejmil Baška.
Riaditeľ OA Ivan Kadlečík doplnil, že projekt má päť hlavných aktivít a jednou z nich je i vytvorenie nového študijného odboru, pre ktorý škola potrebovala vytvoriť školské vzdelávacie programy - ide o bilingválnu OA. „Aktualizovali a zmodernizovali sme aj ostatné dva školské vzdelávacie programy, to je OA a hospodárska informatika,“ vysvetlil Kadlečík.
Súčasťou projektu je podľa neho aj vzdelávanie pedagógov odborných predmetov. „Výsledkom stavby, ktorá je najväčšia a najdrahšia, budú odborné učebne, jazykové učebne, komunitné centrum, kreatívne centrum, konferenčná miestnosť, výťah a celková debarierizácia,“ dodal.
Baška pripomenul, že TSK zabezpečí z Fondu na spravodlivú transformáciu na hornej Nitre za celkovo 24 miliónov eur rekonštrukciu a modernizáciu vzdelávania na siedmich školách, v Partizánskom ide o SOŠ J. A. Baťu, kde na schválenie žiadosti ešte čaká, zvyšných šesť je v okrese Prievidza.
Projekt modernizácie odborného vzdelávania na SOŠ v Novákoch je v hodnote 3,7 milióna eur. „Rekonštruujú sa vnútorné priestory bloku A, ktorý bude slúžiť na jednotlivé učebne. Až 1,8 milióna eur z celkovej čiastky ide na vybavenie učební. V rámci projektu ide aj o vzdelávanie pedagógov, ktoré začalo v týchto dňoch,“ priblížil predseda TSK Jaroslav Baška.
Krajská samospráva na škole podľa neho financuje zo svojich zdrojov i modernizáciu odborných učební za viac ako 330.000 eur.
Riaditeľka SOŠ Katarína Piačková podotkla, že škola by sa bez pomoci eurofondov nedokázala priestorovo i technologicky posunúť, keďže na toto nemá z normatívneho financovania prostriedky. „Máme vynikajúce odbory, ktoré sú uplatniteľné na trhu práce. V rámci odboru mechanik-mechatronik máme 26 prvákov a okrem dvoch sú všetci v duálnom vzdelávaní. V duálnom vzdelávaní máme celkovo 60 žiakov a všetkých tretiakov a štvrtákov máme na odbornej praxi u zamestnávateľov,“ priblížila.
Na OA v Prievidzi rekonštrukciou prejdú vnútorné priestory hlavnej budovy, projekt je v hodnote takmer tri milióny eur. „Táto škola podobne ako ostatné nemá financované len stavebné práce v hodnote 1,7 milióna eur, ale je tam aj nákup moderných technológií, informačno-komunikačných technológií, ktoré škola potrebuje pri vzdelávaní. Peniaze sú vyčlenené i na vzdelávanie učiteľov,“ ozrejmil Baška.
Riaditeľ OA Ivan Kadlečík doplnil, že projekt má päť hlavných aktivít a jednou z nich je i vytvorenie nového študijného odboru, pre ktorý škola potrebovala vytvoriť školské vzdelávacie programy - ide o bilingválnu OA. „Aktualizovali a zmodernizovali sme aj ostatné dva školské vzdelávacie programy, to je OA a hospodárska informatika,“ vysvetlil Kadlečík.
Súčasťou projektu je podľa neho aj vzdelávanie pedagógov odborných predmetov. „Výsledkom stavby, ktorá je najväčšia a najdrahšia, budú odborné učebne, jazykové učebne, komunitné centrum, kreatívne centrum, konferenčná miestnosť, výťah a celková debarierizácia,“ dodal.
Baška pripomenul, že TSK zabezpečí z Fondu na spravodlivú transformáciu na hornej Nitre za celkovo 24 miliónov eur rekonštrukciu a modernizáciu vzdelávania na siedmich školách, v Partizánskom ide o SOŠ J. A. Baťu, kde na schválenie žiadosti ešte čaká, zvyšných šesť je v okrese Prievidza.