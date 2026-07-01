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Prešovské krajské školy v lete predstavia portfólio a ponuku odborov
Letné školy v PSK podľa hovorkyne potvrdzujú rastúci záujem detí o techniku, gastronómiu a moderné formy vzdelávania.
Autor TASR
Prešov 1. júla (TASR) - Školský rok sa v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) oficiálne skončil, avšak na niektorých stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja ruch neutíchol. Stredná odborná škola (SOŠ) hotelová Horný Smokovec, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej Prešov a SOŠ remesiel a služieb Poprad otvárajú svoje brány, aby žiakom základných škôl (ZŠ) aj zahraničným hosťom zážitkovou formou predstavili svoje portfólio a ponuku odborov. Informovala o tom hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
„Od stredy do piatka 3. júla ožíva tradičná gastroškola na SOS hotelovej v Hornom Smokovci. Podujatie je určené pre zvedavých žiakov 5. až 8. ročníka ZŠ, ktorí môžu počas týchto dní objavovať svoj skrytý kulinársky talent. Pod hlavným heslom ‚varíme, ochutnávame, objavujeme Spiš‘ na nich čakajú chutné zážitky aj možnosť vyskúšať si reálnu prácu v profesionálnej kuchyni,“ priblížila hovorkyňa.
V rovnakom termíne prebieha aj obľúbená letná škola v priestoroch Spojenej školy na Ulici Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. Štvrtý rok je určená predovšetkým pre žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ so záujmom o techniku a moderné technológie. Počas troch dní čaká jej účastníkov v odborných učebniach a dielňach pestrý program plný inovácií. Zážitkovou formou si vyskúšajú aktivity z oblastí programovania, elektroniky, CNC strojov, pneumatických systémov, kybernetickej bezpečnosti či 3D technológií.
„Letné aktivity župných škôl by mali pokračovať aj koncom mesiaca, kedy dostanú dokonca medzinárodný rozmer. SOŠ remesiel a služieb v Poprade totiž organizuje v termíne od 24. do 30. júla špeciálnu letnú školu pre žiakov zo Srbska. Celý program pre zahraničných hostí bude cielene zameraný na históriu, bohatú kultúru a tradície podtatranského regiónu,“ doplnila Jeleňová. Popradská škola tak odprezentuje nielen svoje vzdelávacie možnosti, ale aj kultúrne dedičstvo regiónu.
Letné školy v PSK podľa hovorkyne potvrdzujú rastúci záujem detí o techniku, gastronómiu a moderné formy vzdelávania. „Každoročne sa tešia veľkému záujmu z radov budúcich stredoškolákov, ktorí sa aj takýmto spôsobom oboznamujú s možnosťami vzdelávania na župných školách a spoznávajú ich moderné vybavenie, ale aj učiteľov a budúcich spolužiakov,“ uzavrela.
„Od stredy do piatka 3. júla ožíva tradičná gastroškola na SOS hotelovej v Hornom Smokovci. Podujatie je určené pre zvedavých žiakov 5. až 8. ročníka ZŠ, ktorí môžu počas týchto dní objavovať svoj skrytý kulinársky talent. Pod hlavným heslom ‚varíme, ochutnávame, objavujeme Spiš‘ na nich čakajú chutné zážitky aj možnosť vyskúšať si reálnu prácu v profesionálnej kuchyni,“ priblížila hovorkyňa.
V rovnakom termíne prebieha aj obľúbená letná škola v priestoroch Spojenej školy na Ulici Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. Štvrtý rok je určená predovšetkým pre žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ so záujmom o techniku a moderné technológie. Počas troch dní čaká jej účastníkov v odborných učebniach a dielňach pestrý program plný inovácií. Zážitkovou formou si vyskúšajú aktivity z oblastí programovania, elektroniky, CNC strojov, pneumatických systémov, kybernetickej bezpečnosti či 3D technológií.
„Letné aktivity župných škôl by mali pokračovať aj koncom mesiaca, kedy dostanú dokonca medzinárodný rozmer. SOŠ remesiel a služieb v Poprade totiž organizuje v termíne od 24. do 30. júla špeciálnu letnú školu pre žiakov zo Srbska. Celý program pre zahraničných hostí bude cielene zameraný na históriu, bohatú kultúru a tradície podtatranského regiónu,“ doplnila Jeleňová. Popradská škola tak odprezentuje nielen svoje vzdelávacie možnosti, ale aj kultúrne dedičstvo regiónu.
Letné školy v PSK podľa hovorkyne potvrdzujú rastúci záujem detí o techniku, gastronómiu a moderné formy vzdelávania. „Každoročne sa tešia veľkému záujmu z radov budúcich stredoškolákov, ktorí sa aj takýmto spôsobom oboznamujú s možnosťami vzdelávania na župných školách a spoznávajú ich moderné vybavenie, ale aj učiteľov a budúcich spolužiakov,“ uzavrela.