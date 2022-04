Školy v Ružomberku majú ešte voľné miesta pre zaradenie detí

Ružomberok 5. apríla (TASR) – Mesto Ružomberok má vo svojich škôlkach ešte 30 voľných miest pre zaradenie detí. Mestské základné školy (ZŠ) aktuálne disponujú 130 voľnými miestami. Pre TASR to uviedol hovorca ružomberského primátora Viktor Mydlo.



Priblížil, že do mestských ZŠ doposiaľ prijali 47 ukrajinských žiakov a do škôlok 16 detí z Ukrajiny. Zdôraznil, že mesto vie pre "domáce" deti s určitosťou garantovať dostatok voľných miest. "Ak by to bolo potrebné, je možnosť rozšíriť priestory," dodal hovorca.