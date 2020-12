Školy v Snine obnovia výučbu len v triedach, ktoré majú záujem

Snina 9. decembra (TASR) – Obnoviť prezenčnú formu vyučovania žiakov druhého stupňa základných škôl (ZŠ) chce mesto Snina ešte v tomto roku. Ako samospráva avizuje na svojej internetovej stránke, v pondelok 14. decembra zasadnú do lavíc len žiaci, ktorí o to prejavili záujem.



"Z celkového počtu 793 žiakov druhého stupňa vo všetkých štyroch ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prejavilo záujem nastúpiť do školy 264 žiakov," prezentuje vedúca odboru strategického rozvoja mestského úradu Erika Jankajová výsledok prieskumu riaditeľov ZŠ, ktorí počas víkendu (5. - 6. 12.) zisťovali aktuálny záujem rodičov a žiakov o prezenčnú formu vzdelávania ešte pred vianočnými prázdninami. Návrat žiakov do škôl sa preto na sninských ZŠ nebude realizovať plošne, ale na základe reálneho záujmu rodičov a žiakov, spolu v 13 triedach štyroch ZŠ.



"Vzhľadom na to, že nie sú vyriešené logistické a ani finančné otázky testovania priamo v školách, je potrebné, aby každý žiak, ktorý má záujem nastúpiť do školy a jeden jeho zákonný zástupca, prešli testovaním na už fungujúcich odberných miestach v Snine a pri vstupe do školy sa preukázali negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako sedem dní," doplnila Jankajová. Ako podotkla, keďže mesto nechce "nikoho stresovať, a ani určovať, kedy sa kto má ísť testovať", rozhodlo sa výučbu obnoviť až od 14. decembra, aby tak predĺžilo čas, kedy sa môžu dať záujemcovia o prezenčnú výučbu otestovať. V Snine tak môžu urobiť na dvoch miestach, v areáli nemocnice a v Dome Humanity Slovenského Červeného kríža.



Jankajová tiež upozornila, že rozhodnutie otvoriť školy v danom termíne môže ovplyvniť nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie.