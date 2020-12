Školy v Žarnovici aj v Novej Bani ostanú zatvorené

Žarnovica 10. decembra (TASR) – V Žarnovici a Novej Bani (okres Žarnovica) nebol o testovanie žiakov a ich rodičov dostatočný záujem. Žiaci druhého stupňa sa tak v školách, ktorých zriaďovateľom sú mestá Žarnovica a Nová Baňa, budú do konca roka vzdelávať dištančnou formou. Pre TASR to potvrdili viceprimátorka Žarnovice Alena Kazimírová aj primátor Novej Bane Branislav Jaďuď.



„Žiaci druhého stupňa základnej školy a ani žiaci základnej umeleckej školy do Vianoc do školy nenastúpia,“ potvrdila Kazimírová. Podľa jej slov o testovanie ako podmienku otvorenia škôl prejavilo záujem 85 rodičov z celkového počtu 249 žiakov druhého stupňa. Na základnej umeleckej škole bolo za testovanie len 29 percent opýtaných, a teda 37 žiakov či ich rodičov. Podmienkou otvorenia škôl pred vianočnými sviatkami pritom bola aspoň 70-percentná účasť na komunitnom testovaní.



Prieskum u rodičov si urobila aj Základná škola Jána Zemana v Novej Bani. Podľa primátora svoj názor vyjadrilo 67 percent rodičov, z ktorých 54 percent súhlasilo s testovaním a následným otvorením druhého stupňa ešte v decembri. „Na základe výsledkov otvoríme základnú školu až v novom roku podľa podmienok platných v tom čase,“ uviedol Jaďuď. Podľa jeho informácií do konca roka neotvorí druhý stupeň ani Základná škola sv. Alžbety, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev.