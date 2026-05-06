Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavy budú v piatok zatvorené
Zatvorené budú aj mestský úrad a radnica.
Autor TASR
Trnava 6. mája (TASR) - Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, radnica aj mestský úrad (MsÚ) budú v piatok 8. mája zatvorené. TASR to potvrdila hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová.
Riaditelia škôl udelili žiakom riaditeľské voľno. „Zatvorené budú aj mestský úrad a radnica, na tento deň je naplánovaná odstávka informačných systémov v rámci aktualizácie,“ ozrejmila hovorkyňa.
V rámci konsolidácie bol 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom, v roku 2026 zrušený ako deň pracovného pokoja, ale sviatkom zostal a zamestnanci majú nárok na príplatok.
