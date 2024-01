Školy vo Svidníku psychológov nemajú, fungujú v nich podporné tímy

Svidník 17. januára (TASR) - Školy v pôsobnosti mesta Svidník nemajú vlastných psychológov. Aktivity na podporu duševného zdravia a na prevenciu rizikového správania realizujú so zamestnancami školských podporných tímov v spolupráci s odbornými zamestnancami Centra poradenstva a prevencie Svidník. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Svidník Kristína Tchirová.



Mesto je zriaďovateľom troch materských a troch základných škôl, jednej základnej umeleckej školy a centra voľného času.



"V našich základných školách cez projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov pôsobia školské podporné tímy zložené z pedagogických a odborných zamestnancov. Tvoria ho školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a asistenti učiteľa," povedala Tchirová.



Aktivity na podporu duševného zdravia a na prevenciu rizikového správania podľa jej slov realizujú v ich školách so zamestnancami školských podporných tímov v spolupráci s odbornými zamestnancami (psychológ, špeciálny pedagóg) Centra poradenstva a prevencie Svidník.



Prevencia na podporu fyzického a duševného zdravia i prevencia výskytu rizikového správania je podľa jej slov jedným z podporných opatrení ukotvených v novele školského zákona.



"V školskom roku 2023/2024 sú finančné prostriedky na školský podporný tím poskytované cez Národný projekt POP 3 zo zdrojov EÚ. Ministerstvo školstva avizovalo zmeny vo financovaní personálneho zabezpečenia školských podporných tímov až v budúcich školských rokoch. Riaditeľ školy po ukončení národného projektu má obmedzené možnosti financovania pracovných pozícií členov podporných tímov," skonštatovala Tchirová.



V prípade potreby riešenia problému sa žiak podľa nej obracia na triedneho učiteľa alebo člena podporného tímu. "Ak je potrebné riešiť problém so psychológom, školy odporúčajú zákonným zástupcom kontaktovať centrum poradenstva vo Svidníku," dodala hovorkyňa.