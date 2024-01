Školy v Žilinskom kraji na zabezpečenie používajú aj čipový systém

Žilina 18. januára (TASR) - Školy patriace Žilinskému samosprávnemu kraju (ŽSK) v súčasnosti používajú rôzne technické spôsoby zabezpečenia, napríklad čipový systém, vrátnika, v niektorých priestoroch aj kamerový systém. V reakcii na otázky k bezpečnosti na školách to pre TASR uviedla hovorkyňa ŽSK Eva Lacová. Bezpečnostný audit by podľa jej slov privítali.



"Audit by mal byť prvotným vstupom k riešeniu jednotlivých bezpečnostných podmienok na stredných školách. Výstupom by malo byť niečo ako bezpečnostné štandardy pre každú školu, miera rizikovosti prostredia alebo miera nepohody, ktorú žiaci, pedagógovia a iní zamestnanci vykazujú v škole," poznamenala Lacová. Táto zmena by však podľa hovorkyne mala byť podporená zo strany štátu aj finančne.



Lacová zdôraznila, že je potrebné venovať náležitú pozornosť aj preventistom kriminality na škole. Tí podľa nej vykazujú nedostatok časového priestoru na vykonávanie potrebných aktivít v prevencii kriminality. "Každá škola nedisponuje psychológom či sociálnym pedagógom, ktorý by vedel zachytiť prvotné signály negatívnych javov a mohol napomôcť riešeniu. Pracovníci s mládežou sú preťažení a ich práca je nedostatočne vnímaná," dodala.



ŽSK sa prevencii kriminality a predchádzaniu sociálno-patologických javov venuje cez projekt budovania kultúry, klímy a mapovania potrieb na stredných školách. Primárnu prevenciu tak kraj robí prostredníctvom vytvárania pozitívneho prostredia a budovaním rastovej a dialogickej kultúry.



Téma bezpečnosti v školách sa stala aktuálne diskutovanou po minuloročnej decembrovej tragickej streľbe na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v centre Prahy. Slovenské ministerstvo vnútra informovalo, že sa pripravuje bezpečnostný audit v školách, ktorý má poukázať na slabiny a medzery v zabezpečení.