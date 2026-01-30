< sekcia Regióny
SKONČIL S AUTOM NA STRECHE: Nafúkal takmer dve promile
Vodiča obmedzili na osobnej slobode a polícia začala trestné stíhanie pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.
Autor TASR
Banská Bystrica 30. januára (TASR) - Pri dopravnej nehode medzi Badínom a Zvolenom skončil 60-ročný vodič s autom na streche. Po udalosti mu namerali takmer dve promile alkoholu v dychu. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
Spresnila, že nehoda sa stala vo štvrtok (30. 1.) popoludní na ceste 1/66 a nikto sa pri nej nezranil. „Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a zišiel mimo cesty, kde sa vozidlo prevrátilo na strechu,“ objasnila s tým, že škodu na aute odhadli na 500 eur.
Vodiča obmedzili na osobnej slobode a polícia začala trestné stíhanie pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.
Spresnila, že nehoda sa stala vo štvrtok (30. 1.) popoludní na ceste 1/66 a nikto sa pri nej nezranil. „Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a zišiel mimo cesty, kde sa vozidlo prevrátilo na strechu,“ objasnila s tým, že škodu na aute odhadli na 500 eur.
Vodiča obmedzili na osobnej slobode a polícia začala trestné stíhanie pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.