Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 30. január 2026Meniny má Ema
< sekcia Regióny

SKONČIL S AUTOM NA STRECHE: Nafúkal takmer dve promile

.
Snímka z miesta nehody. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

Vodiča obmedzili na osobnej slobode a polícia začala trestné stíhanie pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.

Autor TASR
Banská Bystrica 30. januára (TASR) - Pri dopravnej nehode medzi Badínom a Zvolenom skončil 60-ročný vodič s autom na streche. Po udalosti mu namerali takmer dve promile alkoholu v dychu. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

Spresnila, že nehoda sa stala vo štvrtok (30. 1.) popoludní na ceste 1/66 a nikto sa pri nej nezranil. „Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a zišiel mimo cesty, kde sa vozidlo prevrátilo na strechu,“ objasnila s tým, že škodu na aute odhadli na 500 eur.

Vodiča obmedzili na osobnej slobode a polícia začala trestné stíhanie pre prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.
.

Neprehliadnite

Poslanci schválili úpravu rokovacieho poriadku

TRAGÉDIA NA VÝCHODE SLOVENSKA: Nákladiak zrazil päťročného chlapca

HRABKO: Je dôležité, že premiér Fico s politickými lídrami komunikuje

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru