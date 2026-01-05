< sekcia Regióny
SKONČILI MIMO CESTY: V Nižnej sa zrazili dve autá
Dopravná nehoda vozidiel si vyžiadala aj zranenie.
Autor TASR
Nižná 5. januára (TASR) - Na výjazde z obce Nižná v smere na mesto Tvrdošín sa zrazili dve osobné motorové vozidlá, ktoré skončili mimo cesty. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Dopravná nehoda vozidiel si vyžiadala aj zranenie. Na mieste zasahujú štyria hasiči z Tvrdošína s jedným kusom techniky.
