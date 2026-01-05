Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SKONČILI MIMO CESTY: V Nižnej sa zrazili dve autá

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

Dopravná nehoda vozidiel si vyžiadala aj zranenie.

Autor TASR
Nižná 5. januára (TASR) - Na výjazde z obce Nižná v smere na mesto Tvrdošín sa zrazili dve osobné motorové vozidlá, ktoré skončili mimo cesty. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Dopravná nehoda vozidiel si vyžiadala aj zranenie. Na mieste zasahujú štyria hasiči z Tvrdošína s jedným kusom techniky.
