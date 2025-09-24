< sekcia Regióny
Skončilo sa dokazovanie na súde v prípade Černáka
Rozhodovanie súdu sprevádzajú v priestoroch leopoldovskej väznice prísne bezpečnostné opatrenia.
Autor TASR
Leopoldov 24. septembra (TASR) - Senát Okresného súdu Trnava skončil dokazovanie v prípade návrhu na podmienečné prepustenie niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka na slobodu. Nasleduje prednes konečných návrhov.
Rozhodovanie súdu sprevádzajú v priestoroch leopoldovskej väznice prísne bezpečnostné opatrenia. Na začiatku stredajšieho verejného zasadnutia čítal predseda senátu viaceré listiny. Černákova obhajoba zároveň podrobila kritike niektoré vyjadrenia prokurátorky pre médiá.
Návrh na podmienečné prepustenie Černáka z väzenia podalo občianske združenie Reštart-nový život. Černák vlani požiadal, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Spáchané skutky opätovne oľutoval.
Niekdajší bos banskobystrického podsvetia si odpykáva doživotný trest odňatia slobody pre vykonanie a účasť na viacerých vraždách. Odsúdení pri doživotných trestoch môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.
