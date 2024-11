SKORO 4 PROMILE NA BICYKLI: Cyklista narazil do policajného auta

Unín 27. novembra (TASR) - Cyklista s 3,44 promile alkoholu v dychu narazil v Uníne (okres Skalica) v utorok (26. 11.) o 22.00 h do policajného auta. Nárazom poškodil spätné zrkadlo na aute, ktoré bude musieť uhradiť. TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.



Policajti dávali počas nočnej hliadky služobným vozidlom prednosť cyklistovi, ktorý šiel po hlavnej ceste. "Pravdepodobne neodhadol vzdialenosť a mal do nich naraziť. Po vystúpení zistili, že je podgurážený alkoholom," priblížila polícia.



Dopravnú nehodu dokumentoval policajt, ktorý vykonal s účastníkmi nehody dychové skúšky. "Policajt, ktorý mal šoférovať služobné auto ju vykonal v prítomnosti nadriadeného a mala negatívny výsledok. Cyklista však prekvapil všetkých prítomných. V dychu mu namerali neuveriteľných 3,44 promile," dodali z polície s tým, že 30-ročný cyklista sa nezranil.