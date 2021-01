Skríning bude cez víkend pokračovať v Žarnovici aj v Novej Bani

Žarnovica 29. januára (TASR) – Druhé kolo skríningového testovania na nový koronavírus bude v sobotu (30. 1.) a v nedeľu (31. 1.) pokračovať aj v Žarnovickom okrese. Mestá Žarnovica i Nová Baňa posilnia testovacie kapacity zriadením vlastných odberových miest. Samosprávy o tom informovali na sociálnej sieti a webovej stránke.



V Žarnovici sa bude možné v sobotu otestovať v priestoroch mestského športového areálu od 8.00 h do 16.00 h. V nedeľu otvorí samospráva odberové miesto v kultúrnom dome, testovať sa bude od 8.00 h do 18.00 h. Nová Baňa rozšíri počas víkendu testovacie kapacity v meste zriadením odberového miesta v budove na Bernolákovej ulici č. 3, k dispozícii bude od 10.00 h do 18.00 h.



V Žarnovici sa od 18. do 26. januára na testovaní zúčastnilo 3339 ľudí, pozitívny výsledok malo 76 z nich. V Novej Bani počas minulého víkendu (23. 1. - 24. 1.) zaznamenali štyri pozitívne prípady, otestovali celkom 1193 ľudí. V prvom kole skríningového testovania na ochorenie COVID-19 dosiahla miera pozitivity v okrese Žarnovica 1,82 percenta, čím sa zaradil medzi takzvané červené okresy.